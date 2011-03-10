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Yaşam

EMİNE ERDOĞAN'DAN ANLAMLI GÖRÜŞME ANKARA (A.A)

10 Mart 2011 20:45

-EMİNE ERDOĞAN'DAN ANLAMLI GÖRÜŞME ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha'nın eşi Fatma Elamin Abdalla Gadalla ile bir araya geldi.  Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.  Edinilen bilgiye göre görüşme, ana-çocuk sağlığı konusunda Sudan'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan İyilik ve İletişim Derneği Başkanı olan Gadalla'nın, bu konuda Erdoğan'ın tecrübelerinden yararlanma talebi üzerine gerçekleşti.

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