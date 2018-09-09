Emine Erdoğan'a 'İnsani Hizmet Takdir Ödülü' verilecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a "İnsani Hizmet Takdir Ödülü” verileceği öğrenildi.
ABD merkezli "Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi (World Congress of Muslim Philanthropists)" isimli oluşum tarafından ilki 2008'de İstanbul'da düzenlenen "Küresel Donörler Forumu"nun sekizincisi bu yıl 10-12 Eylül'de Londra’da yapılacak.
Burada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a 11 Eylül Salı günü düzenlenecek ödül töreninde "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.