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Emine Erdoğan: Yeni nesil, vatan için candan vazgeçmeyi çok iyi biliyor

"Vatan sevgisini, millet olma bilincini gençlerimizin kalbinden eksik etmesin"

08 Haziran 2017 02:49

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gençlerimiz kahramanlıkların Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanıp bittiğini düşünüyorlardı belki de. Fakat 15 Temmuz'da vatan kelimesi ruhlarımızı kanatarak yeniden hayatımızın merkezine yerleşti. Yeni nesil artık vatan için candan vazgeçmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor" dedi.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 15 Temmuz ve terörle mücadele gazileri onuruna verdiği iftara, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

Burda bir açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Gençlerimiz kahramanlıkların Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanıp bittiğini düşünüyorlardı belki de. Fakat 15 Temmuz'da vatan kelimesi ruhlarımızı kanatarak yeniden hayatımızın merkezine yerleşti. Yeni nesil artık vatan için candan vazgeçmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor.  Milletimiz, hainlerin emellerini tek yürek, tek bilek olarak engelledi. Ülkemizi esarete, zillete, acıya ve kaosa teslim etmedi. Gördük ki bu topraklarda ne yiğit biter ne şehadeti göze alan kahraman. Milletimizin aziz evlatları, dudaklarında tekbir, ellerinde bayraklarla ölümü öldürerek koştular meydanlara.  Allah o geceyi bir daha yaşatmasın bu millete. Vatan sevgisini, millet olma bilincini gençlerimizin kalbinden eksik etmesin."

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