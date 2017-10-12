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Yaşam

Emine Erdoğan, Twitter'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan kendisine Twitter hesabı açtı

12 Ekim 2017 02:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da kendisine Twitter hesabı açtı.

Sosyal medya platformu Twitter'da “@EmineErdogan” kullanıcı adıyla açılan hesabın açıklama kısmında, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin resmi twitter hesabıdır” ifadesi yer aldı.

Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabını, Cumhuraşkanlığı Külliyesi'nin Türkçe ve İngilizce hesaplarını takip eden Emine Erdoğan'ı bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti teşkilatları takibe aldı.

Emine Erdoğan’ın Twitter hesabından gündemdeki bazı konulara dair açıklamaları ve konuşmalarından canlı yayınların, özel video ve görsellerin paylaşılması bekleniyor.

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