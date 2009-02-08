Emine Erdoğan sırılsıklam

İzmit Doğukışla Parkı'nda gerçekleştirilen devletin ve belediyenin yaptırttığı hizmetlerin toplu açılış töreni sırasında, korumaların ve hemen ardında oturanların farkına varmamaları nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yağmurdan sırılsıklam oldu.



Başbakan Erdoğan ile birlikte oturan Emine Erdoğan, Başbakan konuşma için kürsüye gittikten sonra yağmur şiddetini arttırdı. Rüzgarın da etkisiyle kapalı alan olmasına rağmen yağmur tüm şiddetiyle protokolun bulunduğu bölüme geldi.



Protokol sırasının en önünde oturanlar arasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, milletvekilelli ve eşiyle birlikte oluran Kocaeli valisi Gökhan Sözer şemsiyelerini açtı. Ancak kimse Emine Erdoğan'ın üzerine yağmur sularının geldiğini farketmedi. Korumalar da aynı hataya düşünce Emine Erdoğan'ın türbanından ve mantosundan yağmur suları akmaya başladı.



Bu durumu bir süre sonra Kocaeli Valisi Gökhan Sözer farketmesine rağmen, kendisine ve eşine tuttuğu şemsiyeyi de kapattı. Emine Erdoğan ile birlikte onlar da ıslanmayı tercih etti.

