 EMİNE ERDOĞAN SİİRT TANITIM GÜNLERİ'NE KATILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL / DHA

Siirt Tanıtım Günleri\'nin açılışını yapan Emine Erdoğan stantları gezdi. Siirt\'in yöresel lezzetlerini tadan Emine Erdoğan, kendisine yapılan menengiç kahvesi ikramını da geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Yenikapı\'da bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen \'Siirt Tanıtım Günleri\'nin açılışına katıldı. Siirt Valiliği, Siirt Belediyesi ve Siirt Vakfı\'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen Siirt Tanıtım Günleri\'nin açılışında Emine Erdoğan\'ın yanı sıra Ak Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ile Siirt\'in il, ilçe belediye başkanları ve İstanbul\'un bazı ilçe belediye başkanları ile İstanbul\'daki Siirtliler ve Siirtten gelen davetliler yer aldı. Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, Siirt\'in tanıtımı için düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti, \"12 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete evsahipliği yapan 3 dilli şehir Siirt\'in tüm güzelliklerini burada görmekten ziyadesiyle mutluyum\" sözleriyle dile getirdi.

\"EVRENSEL OLMANIN ŞARTI KENDİ KÜLTÜRÜNE KÖK SALMAKTIR\"

Siirt Tanıtım Günleri\'yle İstanbullu ve Siirtlilerin, buluşup kaynaştığını belirten Emine Erdoğan, \"Toprağından kopmadan ona vefa duyan herkes bizim için özeldir, kıymetlidir. Evrensel olmanın şartı kendi kültürüne kök salmaktır. Anadolumuzun yerel değerlerini ne kadar tanıtır, yeni nesillere ne kadar öğretirsek o kadar küresel değerler üretebiliriz. Bu tür toplantılar, geleneği canlı tutmanın vesilesidir\" diye konuştu.

\"BÜRYAN KEBABINI, KİTELİNİ, BITTIM SABUNUNU TANITMA FIRSATI BULACAĞIZ\"

Emine Erdoğan, \"Siirt Tanıtım Günleri süresince Siirtimizin yöresel lezzetlerini, büryan kebabını, kitelini, perde pilavını, bıttım sabununu, tanıtma fırsatımız olacaktır. Dünyaca bilinen Pervari balı ve Siirt fıstığı da hatırlanmaya değerdir. Daha çok insanı Siirt\'in zenginlikleriyle tanıştırmalıyız\" dedi.

O TÜRKÜNÜN SÖZLERİNİ OKUDU, ALKIŞ KOPTU

Konuşmasını, \"Siirt\'i Gören Bilir\" türküsünün sözlerini okuyarak sonlandıran Emine Erdoğan, törende bulunanlardan büyük alkış aldı.



EMİNE ERDOĞAN MENENGİÇ KAHVESİ İÇTİ

Emine Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte kurdeleyi keserek, etkinlik alanındaki standları tek tek gezdi. Erdoğan\'a Siirtli hemşehrileri yoğun ilgi gösterdi. Siirt\'in yöresel lezzetlerinden tadan Emine Erdoğan, kendisine yapılan menengiç kahvesi ikramını da geri çevirmedi. Ayrıca Erdoğan, etkinlik alanında, bulunan Bayrampaşa\'da faaliyet gösteren Sevgi Kafe\'de çalışan down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek onlarla resim çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Emine Erdoğan\'ın gelişi

-Protokolden görüntüler

-Kur\'an-ı Kerim okunması

-Açılış programına katılanlar

-Emine Erdoğan\'ın konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Standların gezilmesi

-Siirt\'in yöresel ürünlerini tatması

-Ürünler hakkında bilgi aldı

-Erdoğan Menengiç kahvesi içti

-Down sendromlu çocuklarla birlikte resim çekildi

-Erdoğan\'a Siirtlilerin yoğun ilgisi

-Genel ve detaylar

