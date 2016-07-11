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Emine Erdoğan Polonya'da 147 bin liralık alışveriş yaptı

Polonya basını, "Emine Erdoğan'ın Polonya ziyaretinin iyi hatırlanacağına eminiz" ifadelerini kullandı

11 Temmuz 2016 22:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde konuşurken, eşi Emine Erdoğan Varşova sokaklarında alışveriş turuna çıktı.

Varşova'nın en meşhur antika pazarına giden Emine Erdoğan burada iki saatten fazla zaman geçirerek yüklü miktarda alışveriş yaptı.

Emine Erdoğan'a alışveriş enasında onlarca korumanın eşlik etmesi ise dikkat çekti. Pazarda uzun süren pazarlıklar yapan Emine Erdoğan aralarında 20. yüzyıldan kalma bir porselen takımının da bulunduğu antika masa, sandalye gibi eşyalar için 147 bin lira ödedi.

Polonya basınına yansıyan haberlere göre Emine Erdoğan bu alışverişinde 200 bin Polonya Zlotisi harcadı. 200 bin Polonya Zlotisi yaklaşık olarak 147 bin Türk lirası yapıyor.

 

"Emine Erdoğan'ın Polonya ziyareti iyi hatırlanacak"

 


Erdoğan'a satış yapan antikacılardan biri müşterisinin Türkiye'nin first-ladysi olduğunu doğruladı ve ona antika komidin sandalye ve masa sattığını söyledi.

Polonya basını, Emine Erdoğan'ın alışverişi için ironik bir de yorum yaptı. Gazeteler, "Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın Polonya ziyaretinin iyi hatırlanacağına eminiz" notunu düştü.

 

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