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Yaşam

EMİNE ERDOĞAN PAKİSTAN'DA İSLAMABAD (A.A)

02 Eylül 2010 02:21

-EMİNE ERDOĞAN PAKİSTAN'DA İSLAMABAD (A.A) - 01.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, incelemelerde bulunmak, Türkiye'de toplanan para ve ilaç yardımını yetkililere teslim etmek üzere bir heyetle Pakistan'a geldi. Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eşi Beyhan Bağış, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, AK Parti milletvekilleri Ayşenur Bahçekapılı ve Fuat Bol, sanatçı Muazzez Ersoy ve Caroline Koç'un da aralarında bulunduğu 60 kişilik heyet ile Chaklala Havaalanı'na indi. Emine Erdoğan ve beraberindeki heyeti havaalanında Pakistan Sosyal İşler Bakanı Şahnaz Nazırali, Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi Babür Hızlan ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneğinin (TİKAD) Sürmeli Otel'de ''Erdemliler Dayanışması'' adıyla düzenlediği iftarda hayırseverlerden toplanan yaklaşık 3 milyon TL nakit para ile 1 milyon TL'lik ilacı, Pakistanlı yetkililere teslim edecek.

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