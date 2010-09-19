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Yaşam

EMİNE ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU BOLU (A.A)

19 Eylül 2010 01:17

-EMİNE ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU BOLU (A.A) - 18.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Bolu'da Ak Parti eski milletvekili Mehmet Güner'in kızının düğününde nikah şahitliği yaptı. Ak Parti eski Bolu Milletvekili Mehmet Güner'in kızı Sena Güner ile avukat Yüksel Gültekin'in oğlu Bilal Gültekin'in Bolu'nun Karacasu Beldesinde bulunan Termal Otel'deki düğününe, kızı Sümeyye ile katılan Emine Erdoğan, düğünde gelinin nikah şahidi oldu. Nikahı kıyan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, evlilik cüzdanını Emine Erdoğan'a verdi. Emine Erdoğan da evlilik cüzdanını geline teslim etti ve ömür boyu mutluluklar diledi. Düğünde bir masayı ziyaret eden ve masada bulunan yaşlı bayanların elini öperek sohbet eden Emine Erdoğan, düğünden ayrılırken vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı, bazı ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.  Erdoğan, doğuştan ayaklarını kullanamayan Sefa Gültekin ile kısa bir sohbet etti ve bir ihtiyacı, bir isteği olursa Bolu Valisi İbrahim Özçimen'den isteyebileceğini söyledi.

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