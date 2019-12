-EMİNE ERDOĞAN NEW YORK'TA NEW YORK (A.A) - 23.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen iki etkinliğe katıldı. New York'ta BM'de düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu 557inci oturumu toplantılarına katılan Emine Erdoğan, Türkevi'nde önce ressam Ahmet Yeşil'in ''Görsel Dokunuşlar'' adlı sergisinin açılışına geldi. New York Başkonsolosu Mehmet Samsar ve eşi Feruze Samsar'ın serginin açılışı dolayısıyla Türkevi'nde düzenlediği resepsiyona Emine Erdoğan ile kızı Sümeyye Erdoğan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti milletvekilleri Alev Dedegil, Fatma Şahin, Öznur Çalık, Aşkın Asan da katıldı. Resepsiyonda Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan, ressam Ahmet Yeşil'den sergiyle ilgili detaylı bilgi aldı ve resimleri tek tek inceledi. Yeşil de Emine Erdoğan'a serginin kitabını imzalayarak hediye etti. Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra yine Türkevi'nde düzenlenen BM Kadının Statüsü Komisyonuna bağlı Sivil Toplum Kuruluşları Komitesinin düzenlediği resepsiyona katıldı. Emine Erdoğan, BM Kadının Statüsü Komisyonuna bağlı Sivil Toplum Kuruluşları Komitesinin Başkanı Vivian Pender ile resepsiyonun başında uzun süre sohbet etti. Erdoğan'a, resepsiyonda yabancı kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi ve beraber fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan da kendisiyle konuşmak isteyenlerle tek tek ilgilendi ve sohbet etti. Vivian Pender resepsiyonda yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan'ı aralarında görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti, kendilerine kadınlara yönelik çalışmalarından dolayı gül sundu. Pender, Türkiye'ye de bu toplantıyı Türkevi'nde düzenleme fırsatı verdiği için teşekkür etti. Pender, Komite olarak bu yıl Bangladeşli tıp doktoru Kaosar Afsana'ya kadınların güçlenmesine yönelik çalışmaları nedeniyle ''Üstün Kadın Ödülü''nü de takdim etti. Ödül töreninin ardından Emine Erdoğan Türkevi'nden ayrıldı. Erdoğan ve beraberindeki heyetin yarın Türkiye'ye dönmek üzere New York'tan ayrılmaları bekleniyor.