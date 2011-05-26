Emine Erdoğan Muazzez Ersoy'la söyledi

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şanlıurfa Valiliği tarafından "Aile Haftası" kapsamında düzenlenen "Bir yastıkta yarım yüzyıl" toplantısına katıldı. Programda sanatçı Muazzez Ersoy’un söylediği "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısına Emine Erdoğan da eşlik etti.







Emine Erdoğan, Şanlıurfa Valiliği’nin ’Aile Haftası’ etkinlikleri kapsamında düzenlediği toplantıya katılmak üzere bu sabah uçakla kente geldi. İlk olarak Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ve yarım asırdır aynı yastığa baş koyan 250 çiftle buluşan Emine Erdoğan, salona girişinde zılgıt ve alkışlarla karşılandı. Programın ilk konuşmasını Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan yaptıktan sonra Devlet Bakanı ve Ak Parti 1’inci sıra Şanlıurfa Milletvekili adayı Faruk Çelik, kürsüye çıktı. Türkiye’nin kadını, çocuğu, genciyle, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, bütün unsurlarıyla millet olarak kardeş ve aile olduğunu belirten Çelik, şunları söyledi:

"Biz 74 milyon olarak öyle bir kardeşiz ki önümüze çıkan gerek sosyal, gerek ekonomik engelleri bu aile yapısında, bu birliktelik yapısında aştık geldik, engel tanımadık. Bakınız dünya ekonomik krizle boğuşurken Türkiye, bu krizi çok hafif atlattı. Sebebi ne biliyor musunuz, biz 74 milyon bir aileyiz de onun için kolay atlattık. Bu 74 milyon, tabii ki büyük bir aile, burada kırgınlıklar olabilir, dargınlıklar olabilir, ufak tefek bazı sorunlar olabilir, bunları biz bir aileyiz anlayışıyla ele aldığınızda sorunların bir bir ortadan kalktığını da hep birlikte göreceğimizi ifade ediyorum."

Emine Erdoğan'ın konuşması

Ardından söz alan Emine Erdoğan ise salonda bulunan 250 çiftle Şanlıurfa’da bulunmanın mutluğunu dile getirdi. Bir yastıkta yarım yüzyıl geçiren, topluma örnek teşkil eden çiftleri ödüllendirdiklerini belirten Emine Erdoğan, "Ben, bu çiftlerimizi de tebrik ediyorum. Evliliklerinin, mutluluklarının, sağlıklarının daim olmasını diliyor, Allah’tan onlara bir ve beraber nice uzun ömürler nasip etmesini temenni ediyorum" dedi.

Ailenin kendileri için en değerli, en kutsal, en çok sahip çıkmamız gereken zenginlik olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Hayat nasıl ailede başlıyor ve en önce aile içinde şekilleniyorsa; bizim kadim medeniyetimiz de aile yoluyla ayakta kalmış, aile sayesinde bugünlere ulaşmıştır. Aileyi kaybeden bir toplumun, ayakta kalabilmesi asla ve asla mümkün değildir. Eğer aile çatısı yıkılırsa, toplum darmadağın olur, insan yıkılır, insanlık yıkılır. Elbette devlet, anayasayla, yasalarla, alacağı tedbirlerle aile kurumunu korumakla sorumludur. Ancak, aileyi asıl koruyacak olan, ailenin ve aile fertlerinin bizzat kendisidir."

"Yoksulluk seviyesi 18 milyondan 13 milyona düştü"

Türkiye’de yoksulluğun 18 milyondan 13 milyon seviyesine düşmesinin başarı olduğunu belirten Emine Erdoğan, ama bunun da yeterli olmadığını söyledi. Erdoğan, özellikle Şanlıurfa’nın merkez olduğu bu bölgede, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin tamamlanmasıyla, yoksulluğun önemli ölçüde giderileceğini söyledi.

Aile kurumunu hedef alan bir başka tehditin de aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu konuda da önemli yasal düzenlemeler yapıldığını vurguladı. Şiddete karşı güclü bir mücadele başlatıldığını ifade eden Erdoğan şöyle devam etti:

"Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konusunda, asıl mücadelenin bizzat kadınlar eliyle yürüyeceğini hatırlatmak isterim. Ancak, burada şu kadarını söylemek istiyorum: Şiddet, evet kötüdür. Ama, kadına, çocuğa yönelik şiddet, kötü kelimesiyle tarif edilemeyecek kadar zalimcedir, insanlık dışıdır. Korumasız, korunaksız insanlara karşı, kadınlara karşı kalkan el, en başta insani değerlere, milli, manevi değerlere kalkmış bir eldir. Hiçbir töre, hiçbir gelenek, hiçbir adet ve anane, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti meşrulaştıramaz. Şiddeti, töre diyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, çok büyük bir yanılgının, büyük bir gafletin içindedirler. Kadına, çocuğa yönelik şiddet, aynı zamanda korkaklığın, zayıflığın, tükenmişliğin ve çürümüşlüğün bir göstergesidir. Sistematik şekilde şiddete maruz kalan her bir hanım kardeşimiz, hiç tereddüt etmeden buna karşı çıkmalı, tepkisini ortaya koymalıdır.Ne kadar fazla kadın şiddete karşı sesini yükseltirse, ben inanıyorum ki, bugün yaşanan acılar o denli çabuk yok olacak, noksanlar giderilecek, toplum çok farklı bir düzeye yükselecektir."

Emine Erdoğan Erdoğan şarkı söyledi

Konuşmasının ardından sembolik olarak 50 yılı aşan evli 10 çifte yüzük ve çiçek hediye olarak verildi. Programda daha sonra sanatçı Muazzez Ersoy sahneye çıktı. Muazzez Ersoy, şarkılarının bir bölümünü protokol önünde söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın miting alanlarında kalabalığa söylettiği ’Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ şarkısını seslendiren Muazzez Ersoy, mikrofonu uzatınca Emine Erdoğan da sanatçıya eşlik etti. Salonda bulunanların alkış ve zılgıtlarla tezahüratta bulunduğu Erdoğan, daha sonra Siverek ilçesinde düzenlenecek ’Aile İçi Şiddetin Bireysel ve Toplumsal Etkileri’ paneline katılmak için etkinlikten ayrıldı.