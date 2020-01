Emine Erdoğan, Melania Trump'ın yemek davetine katıldı (Tekrar)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump\'ın eşi Melania Trump\'ın verdiği öğle yemeği davetine katıldı.



Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD\'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a eşlik ediyor. Bu kapsamda Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump\'ın eşi Melania Trump\'ın verdiği öğle yemeği davetine katıldı. Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilciliği\'ndeki yemekte first ladyler arasında ile samimi sohbet gerçekleşti. Melania Trump ile yemek süresince aynı masada bulunan Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'in eşi Mihriban Aliyeva ile de bir süre ayaküstü samimi sohbet etti.



