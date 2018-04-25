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Emine Erdoğan, Harran Ovası'na biber fidesi dikti

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen '3'üncü Yerel Tohum Buluşması' kapsamında Harran Ovası'na biber fidesi dikti

25 Nisan 2018 18:41

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Şanlıurfa\'da düzenlenen \'3\'üncü Yerel Tohum Buluşması\' kapsamında Harran Ovası\'na biber fidesi dikti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Şanlıurfa\'da düzenlediği 3\'üncü Yerel Tohum Buluşması’na katıldı. Öğle saatlerinde özel uçakla Şanlıurfa\'ya gelen Emine Erdoğan, uzun araç konvoyu eşliğinde Talat Demirören Araştırma İstasyonu\'nda düzenlenen programa katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın da katıldığı ve basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte Emine Erdoğan konuşma yapıp, açılan stantları dolaştı. Emine Erdoğan, etkinlikte son olarak araziye biber fidesi dikti.

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