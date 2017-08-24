Emine Erdoğan: Empati insanları birbirine yaklaştırır, güven inşa eder

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura yöntemiyle yerleştirilmesi için düzenlenen törene katıldı.

ATO Congresium’da gerçekleştirilen törende, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu. Törende konuşan Emine Erdoğan, kamu kurumlarında daha fazla ve daha iyi şartlarda engelli memur istihdamı konusunda yürütülen çalışmaları anlattı.

Emine Erdoğan, \'insanı yaşat ki devlet yaşasın\' düsturu ile tüm vatandaşların eşit haklardan yararlanması vurgusunu yaparak, kamuda engelli memur sayısının son 15 yılda 6 binlerden 51 binlere yükseldiğini söyledi.

ÖNEMLİ OLAN ZİHİNLERDEKİ ENGELİ KALDIRMAK

Önemli olanın zihinlerdeki engeli kaldırmak olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, engelliler ve onların sorunları karşısında toplumsal duyarlılığın şart olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, “Empati insanları birbirine yaklaştırır, iletişimi güçlendirir, güven inşa eder\" dedi.

Programın sonunda ayrıca Emine Erdoğan, LYS Türkiye birincilerinden görme engelli Fulya Akkaya\'ya hediye de takdim etti.

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