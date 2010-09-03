Emine Erdoğan: Dünyaya yalvarıyorum

T24- Pakistan'da selden en fazla etkilenen güney bölgesini ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sukkur'a geldi.



Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanları Egemen Bağış ve Selma Aliye Kavaf ile selden etkilenen bölgeyi helikopter ile inceledi.



Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Sağlık Bakanlığı’nın selzedeler için kurduğu Sahra Hastanesini de ziyaret etti.



Erdoğan, ziyareti sırasında hastanede tedavi gören bir hasta ve yakını ile de bir süre sohbet etti.



Emine Erdoğan, Sahra Hastanesi'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorusu üzerine, sel felaketinin bir ülkeyi nasıl esir aldığını gördüğünü belirterek, binlerce dönüm arazinin sular altında kaldığını, hayvanların telef olduğunu, buradaki çocukların, kadınların insanların çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığını anlattı.



NTV'de yer alan habere göre, Erdoğan, ''Öldüler, ölüyorlar, bunlar da gidecek yardım elimizi uzatmazsak. Bunun için bir şeyler yapmak lazım. Umarım insanlık ölmemiştir. Herkes bu mübarek ramazan ayında elinden gelen her yardımı yapar. Bir başbakanın eşi olarak dünyaya yalvarıyorum, gerçekten durum çok kötü. Bu felakete kör ve sağır kalmasınlar'' diye konuştu.

Buradaki incelemesinin ardından çocuk merkezi haline dönüştürülen bir çadırı da ziyaret eden Emine Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi, ''Korkmayın biz sizin yanınızdayız'' dedi.



İSHAL VAKALARI YAYGIN



Sağlık Bakanlığı'nın Sukkur'da kurmuş olduğu Sahra Hastanesi'nin çocuk doktoru Alparslan Türk, sel felaketinin ardından bölgeye gelerek çalışmalarına başladığını anlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın Sukkur'da kurmuş olduğu Sahra Hastanesi'nin çocuk doktoru Alparslan Türk, sel felaketinin ardından bölgeye gelerek çalışmalarına başladığını anlattı.

Sukkur'da gıda yetersizliğine bağlı olarak birçok vaka ile karşılaştıklarını belirten Türk, ''Büyük bir salgınla karşılaşmamış olsak da sıtma ve ishal vakaları ile karşılaşıyoruz. Sahra Hastanesi'ne başvuruların başında ishal vakaları geliyor'' dedi.

Hastanede çok sayıda afetzedeye hizmet verdiklerin anlatan Türk, durumu acil olan 10 hastanın da gözetim altında tutulduğunu ifade etti.