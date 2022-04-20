Emine Erdoğan'dan Ukraynalı çocuklara: Sizleri torunlarımdan ayırmıyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukraynalı çocuklarla iftar yaptı. Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocuklara, "Sizleri torunlarımdan ayırmıyorum" dedi.

Erdoğan'ın Ukraynalı çocuklarla olan iftar programını köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, şunları kaydetti:

"Emine Erdoğan Hanımefendi’nin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından Türkiye’de misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla iftar programındaydım. Çocukların ağırlığını Kırımlı çocuklar oluşturuyordu. O kadar masumlardı ki.

Emine Erdoğan çocuklara, “Burada kendi evinizde, kendi yuvanızdasınız. Her ihtiyacınızda, sorunlarınızın çözümünde tüm gücümüzle yanınızdayız” diye seslendi.

Emine Erdoğan, çocukların gözlerinin içine bakarak konuştu. “Sizleri torunlarımdan ayırmıyorum. Siz de beni bir anneniz, büyükanneniz kabul edin. Sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Mutlu olmanız, kurduğunuz hayallerin gerçek olması için size daima destek olacağım” dedi.

Emine Erdoğan’ın konuşması sadece duygusal mesajlar içermiyordu. Ukrayna’daki savaşın bedelini çocukların ödediğini belirterek, barışın bir an önce sağlanması için dünyaya güçlü bir çağrı yaptı."