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Politika

Emine Erdoğan: Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır; güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum

"Kadınlar, ne kadar donanımlı, bilinçli olursa, onların okulundan yetişen çocuklar da, o derece iyi bir insanlık karnesine sahip olurlar"

06 Kasım 2021 17:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması Programı'na katıldı. Erdoğan, güçlü bir ülkenin üç bileşeni olduğunu söyleyerek; güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum vurgusu yaptı.

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tarafından Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması Programı'na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, dünyanın bir uyanış ve dönüşüm sürecinden geçtiğini, böyle bir dönemde, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesinin de bu uyanışın lokomotifi olduğunu anlattı.

21. yüzyılın, kadınların ekonominin ve kalkınmanın yön veren aktörleri olmaya başladığı bir dönüşüm sürecine sahne olduğunu belirten Erdoğan, kadınların artık yalnızca çalışan değil, girişimci olarak da karşılarına çıktığını ifade etti.

İş dünyasında ve siyasette, kadınların karar mekanizmalarında görüldüğünü, bunun tüm çevreye sirayet eden olumlu etkilerinin tecrübe edildiğini aktaran Erdoğan, kadınları girişimci olmaya cesaretlendirmenin ve imkan sağlamanın, kalkınma yarışında ışık hızıyla yol almak olduğunu söyledi.

"Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır; güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kadınların güçlendirilmesinde, kooperatiflerimizin son derece önemli bir rolü var. Kadınlar, kooperatifler aracılığıyla ekonomik güçlerini bir araya getiriyorlar. Kendi istihdamlarını oluşturabiliyorlar. Ürünlerine, hak ettiği değeri alabildikleri pazarlar oluşturabiliyorlar. Kooperatifleşme yoluyla, gelir düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükseltebiliyorlar. Ailelerinin refahını artırabiliyorlar. Ayrıca, bilgi ve becerilerini geliştirip, birçok eğitim fırsatına da erişebiliyorlar. Son tahlilde, tüm bunlar, kadınların kendine daha çok güvenmesine neden oluyor. Özgüveni olan, bilinçli annelerin evlatları da daha farklı oluyor. Çünkü anneler çocukları için bir okuldur. Her davranışımız onlar için bir derstir. Kadınlar, ne kadar donanımlı, bilinçli olursa, onların okulundan yetişen çocuklar da, o derece iyi bir insanlık karnesine sahip olurlar."

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