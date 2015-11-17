Emine Erdoğan: Tayyip Bey'in İngilizcesi yarım ve çatapat da olsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan "lider eşleri" grubuna katılan tek erkek olan IMF Başkanı Christine Lagarde'ın eşi Xavier Giocanti için de, "Bizim eşler olsa asla katılmazlar" dedi.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm liderlerle İngilizce konuştuğuna dikkati çekip, “Özel bir çaba, bir ders oldu mu?” sorusunu Emine Erdoğan, “Yarım, çatapat da bildiği İngilizce ile çok güzel idare ediyor, kendine olan güveniyle... ” şeklinde yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında Türkiye’nin kültürünü tanıtmak amacıyla G20 Home Kültür Alanı’nı çeşitli ülke liderlerinin eşleriyle gezdi.

Sol Haber Portalı’nın haberine göre, Aspendos Antik Tiyatrosu’nu da gezen Erdoğan ve lider eşleri, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin müzik dinletisini dinledi. IMF Başkanı Christine Lagarde’ın eşi Xavier Giocanti ise kendisi için çok önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi. Bir gazetecinin eşler arasındaki tek erkek olmasını hatırlatarak, “Tek olmak zor mu” sorusu üzerine Giocanti, “Bu soru çok soru barındırıyor ama hanımefendilerle vakit geçirmekten çok keyif aldığımı söyleyeceğim. Fakat fazla da abartmamam lazım, eşim kıskanır” diye espri yaptı. Emine Erdoğan da “Aramızda evet bir beyefendi var, akşamdan beri. Kendisini kutluyorum, uyum sağladı bize. Eşlerle konuşuyoruz, tabii bizim eşler olsa asla katılmazlar. Dün kendisini cesaretinden dolayı kutladım. Çok rahat, harika bir insan” dedi.

“Kendine olan güveniyle İngilizce çok güzel idare ediyor”

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm liderlerle İngilizce konuştuğuna dikkati çekip, “Özel bir çaba, bir ders oldu mu?” sorusu üzerine Emine Erdoğan, “Bu doğallık bence, vücut dili. Yarım, çatapat da bildiği İngilizce ile çok güzel idare ediyor, kendine olan güveniyle... Dostluk, yani illa dil bilmek gerekmiyor, gönüllerle de konuşabilir insan karşıdakiyle. Ben de öyle yapıyorum arkadaşlarımla” dedi.