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Emine Erdoğan: Asla affedemeyiz

"Şahıslarımıza yapılan kötülükleri affedebiliriz ama milletimize yapılanı asla affedemeyiz"

20 Ekim 2016 20:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şahıslarımıza yapılan kötülükleri affedebiliriz ama milletimize yapılanı asla affedemeyiz" dedi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde, ‘Gönül Elçileri Projesi' kapsamında vali eşlerine yemek verdi. Yemeğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan da katıldı.

Yemek öncesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hazırlanan ‘Gönül Elçileri' filmi gösterildi.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin zor zamanlardan geçirdiğini, 15 Temmuz gibi sancılı bir süreç yaşandığını, ‘şehitler verildiğini, gazilerin yaralarının yeni yeni sarılmaya başlandığını ve yaşanan acının hâlâ taze olduğunu' anlattı.

"Şahıslarımıza yapılan kötülükleri affedebiliriz ama milletimize yapılanı asla affedemeyiz" diyen Emine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devletimizi ve milletimizi hedef alan tüm terör odaklarına karşı milletçe mücadele ederken bir yandan da insan merkezli milli kalkınmamızı sürdürmeliyiz. Bir milletin asıl gücü, sahip olduğu maddi imkanlarla değil, insani donanımı ile ölçülür. Bu anlamda, insanımıza yatırım yapmalıyız, onun ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Mesela bulunduğunuz şehirde okul çağında olduğu halde okula gidemeyen çocuk var mı? Bizlere, bunun derdinde olmak yakışır çünkü okula gidememek, başka sosyal sorunlara da yol açıyor. Bir çocuğun okula gidememesinin altında yatan sebebi teşhis edip onu çözmek, toplumsal sorumluluğumuzdur."

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