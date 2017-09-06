Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e gidiyor. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bölgeden, zulümden kaçan birçok Arakanlı Müslüman kardeşimiz Bangladeş'e sığınmış durumda. Bugün itibarıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi de Bangladeş'e geçmek suretiyle Arakan'daki zulümden kaçan Müslüman kardeşlerimizle orada sıcak temas sağlayacak" dedi.

Çavuşoğlu, ATV'deki "Kahvaltı Haberleri" programında, Arakan'daki Müslümanlara yönelik yardımlara ilişkin bilgi verdi.

HaberTürk'te yer alan haber şöyle:

Mazlum ve mağdurların nerede olurlarsa olsun, Türkiye'nin varlığını hissettiklerini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunu gerçekleştirirken etnik, dini hiçbir ayrım yapmadığını ifade etti.

Arakan'da yaşananlara tüm dünya sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu duruma karşı yüksek perdeden konuştuğuna işaret eden Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla da İslam ülkelerinin devlet başkanlarıyla, mevkidaşlarıyla görüşmek suretiyle bir çözüm arayışına girişti. Son olarak dün Myanmarlı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonucunda bölgeye yardım kuruluşu olarak ilk defa TİKA marifetiyle girilmiş olacak ve yaklaşık bin tonluk bir yardım sağlanmış olacak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bölgedeki şartların zor olduğunu belirterek, "Yardımı havadan ulaştırma imkanı söz konusu olacak. Helikopterler yere iniş sağlayacak ve yerde dağıtım yapılacak ama havadan intikal sağlanacak çünkü güvenlik sorunu bölgede hala yaşanmakta." ifadesini kullandı.

Yardım malzemeleri arasında pirinç, giyim ve kurutulmuş balığın bulunduğunu bildiren Çavuşoğlu, "Acil ihtiyaçlar şimdilik karşılanacak. Bunun yanı sıra görüşmeler devam ediyor, ilaç ve benzeri zorunlu ihtiyaçların karşılanması için de iş birliğimizi devam ettireceğiz." bilgisini paylaştı.

"İnşallah bunun neticesinde 100 bin ailenin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamış olacağız." diyen Çavuşoğlu, bu vesileyle Türkiye'nin kadirşinaslığını bir kez daha göstereceğini vurguladı.

Bölgede TİKA'nın iki koordinasyon ofisinin bulunduğunu anımsatan Çavuşoğlu, orada görevli iki kişinin de yardımların dağıtımı sırasında helikopterle bölgeye gideceğini bildirdi. Yardımların TİKA görevlilerinin koordinasyonunda yapılacağını ifade eden Çavuşoğlu, yardımın ne zaman yapılacağına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Bugünden itibaren yardımlar ulaştırılmaya belki de başlanmış durumdadır. Çünkü dün bu karar alındı. Rakhayn hükümetinin iş birliğiyle, hükümet yetkililerinin de bulunduğu çerçevede gerçekleştirilmiş olacak. Bölgeden, zulümden kaçan birçok Arakanlı Müslüman kardeşimiz Bangladeş'e sığınmış durumda. Bugün itibarıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi de Bangladeş'e geçmek suretiyle Arakan'daki zulümden kaçan Müslüman kardeşlerimizle orada sıcak temas sağlayacak. Gıda, ilaç temini sağlamak suretiyle yüz bin civarında Arakanlı Müslümanlar'ın ihtiyaçları için yardımlar sağlamış olacak."