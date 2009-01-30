Emine Erdoğan ağladı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinleyen eşi Emine Erdoğan, Erdoğan'ın paneli terk etmesinden sonra sinirlerine hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

Emine Erdoğan'ı, Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan teskin etmeye çalıştı.



Emine Erdoğan, gazetecilerin Başbakan Erdoğan'ın forum kapsamındaki oturumda sözünün kesildiğini hatırlatması üzerine, "Konuşmasına izin vermediler maalesef. Bence bu büyük bir skandal" dedi.

Gazetecilerin "Sayın Peres'in sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise Emine Erdoğan "Söylediklerinin hepsi yalan" diyerek yanıtladı.