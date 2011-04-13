-EMİNAĞAOĞLU HAKKINDAKİ BERAAT KARARINA ONAMA ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesince ''yargı görevi yapanı etkileme'' suçundan verilen beraat kararını onadı. Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı, Eminağaoğlu hakkında, ''yargı görevi yapanı etkileme'', ''soruşturmanın gizliliğini ihlal'' ve ''Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun'a muhalefet'' suçlarından iddianame hazırlamıştı. İddianameyi değerlendiren Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Eminağaoğlu'na atılı suçlarla ilgili ''delil bulunmadığı'' gerekçesiyle kovuşturma açılmasına yer olmadığına karar vermiş, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz etmişti. Dosyanın gönderildiği Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi, Eminağaoğlu hakkında Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği ''kovuşturma açılmasına yer olmadığı'' kararına itirazı kısmen kabul etmişti. Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi, Eminağaoğlu'nun, ''yargı görevi yapanı etkileme'' suçundan yargılanmasına karar vermiş, diğer suçlar yönünden itirazı reddetmişti. Bu karar üzerine Eminağaoğlu, Yargıtay 4. Ceza Dairesinde yargılanmaya başlamıştı. Daire, Eminağaoğlu hakkında ''yargı görevi yapanı etkileme'' suçundan beraat kararı vermişti. Yargıtay 4. Ceza Dairesinin beraat kararının ''daha doyurucu'' gerekçelere dayanması gerektiğini iddia eden Eminağaoğlu, Daire kararına itiraz etmişti. İtiraz üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından görüşüldü. Kurul, Dairenin gerekçeleri doğrultusunda beraat kararını onadı.