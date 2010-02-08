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Eminağaoğlu hakkında kovuşturma açılmıyor

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Yaqrgıtay Cumhuriyet Savcısı Eminağaoğlu'na kovuşturma açılmasına yer olmadığına karar verdi.

08 Şubat 2010 02:00

T24 - Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında kovuşturma açılmasına yer olmadığına karar verdi.

Eminağaoğlu soruşturması genişletiliyor

Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı, Eminağaoğlu hakkında, ''yargı görevi yapanı etkileme'', ''soruşturmanın gizliliğini ihlal'' ve ''Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun'a muhalefet'' suçlarından iddianame hazırlamıştı.

İddianameyi değerlendiren Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Eminağaoğlu'na atılı suçlarla ilgili ''delil bulunmadığı'' gerekçesiyle kovuşturma açılmasına yer olmadığına karar verdi.

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