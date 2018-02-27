"Emina - Mustafa Sandal çifti boşanıyor haberlerinde boşanmadan fazlası, siyasi çekişmenin hası var"

BirGün yazarı Nevşin Mengü, boşanmayı planlayan Emina - Mustafa Sandal çifti için, "Çoğumuz magazin der burun büker ama magazinin içinde aslında bolca siyaset vardır. Bu hikayede de öyle" dedi. Yaşanan olayda boşanmadan fazlası var diyen Mengü, "Amina Sandal boşanma haberleriyle Türkiye basınında konu başlığı ama aslında haberde boşanmadan fazlası, siyasi çekişmenin hası var" ifadesini kıllandı.

Mengü'nün "Amina Sandal’ın eski sevgilisi" başlığıyla (27 Şuabt 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Bu hafta konumuz magazin. Biliyorum BirGün okurlarının çok içli dışlı olduğu bir konu değil. Ve fakat yapmayınız sayın okurlar hayat sadece siyasetle geçmez! Şaka bir yana, çoğumuz magazin der burun büker ama magazinin içinde aslında bolca siyaset vardır. Bu hikayede de öyle.

Amina Sandal ile Mustafa Sandal boşanıyor mu boşanmıyor mu meselesi, magazin basınının bu aralar üzerine yazıp çizdiği konulardan biri. Sırp gazeteleri çiftin boşanma aşamasında olduğunu, Amina’nın eski erkek arkadaşı Marko Mitkovic ile yeniden görüşmeye başladığını yazdı. Amina Sandal bu haberleri yalanladı, 11 senedir eski erkek arkadaşını hiç görmediğini söyledi. Gönül işleri bir yana, Amina muhtemelen güvenliği açısından da Mitkovic ile görüşmemeyi yeğ tutacaktır. Zira Amina’nın eski arkadaşı Marko Mitkovic siyasi bir çekişmenin tam ortasında bulunan o coğrafyada tycoon diye bilinen Miroslav Mitkovic’in oğlu.

Sırbistan ile Türkiye arasında tahmin ettiğinizden çok daha fazla ortak yön var. Hali hazırda Cumhurbaşkanı olan Alexander Vucic hikayesi yer yer Recep Tayyip Erdoğan’ınkine benziyor. Vucic Mlosevic’in enformasyon bakanıydı, son derece ırkçı bir çizgideydi, sonradan demokrat! oldu. Değişerek gelişti! Daha önce Başbakan idi, seçilerek Cumhurbaşkanı oldu, şimdi sistem Sırbistan’da da Vucic’in Cumhurbaşkanlığına göre evriliyor.

Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayranlık duyan bunu da yazdığı mektuplarla sık sık Erdoğan’a ileten bir siyasetçi. Vucic Erdoğan’ı güçlü, dirayetli ve yıkılmaz buluyor, Erdoğan gibi olmak istiyor.

Vucic’in Başbakan Yardımcısı olduğu 2012 yılında hedefinde olan isimlerden biri Miroslav Mitkovic idi. Sosyalist Yugoslavya’da üst düzey lokal bir bürokrat olan Mitkovic, sistem dönüşürken devlet kredisi alarak iş adamı oldu, devletten aldığı krediyle devlet işletmelerini satın aldı, hiper enflasyon olduğu için, devlete teknik olarak doğru dürüst bir şey geri ödemedi.

Milosevic bir dönem Mitkovic’i Başbakan yapmak istedi ama olmadı. Mitkovic o dönem siyasi değişimin kokusunu aldı ve alttan alta muhalifleri fonladı. Vucic için Mitkovic mükemmel bir kurbandı. Sermayedar olduğu için halk tarafından nefret ediliyordu ve ilerleyen dönemde siyasi bir rakip de olabilirdi. Vucic 2012 yılında Başbakan yardımcısı olduğunda Mitkovic hakkında görevi kötüye kullanma, vergi kaçırma gibi suçlamalarla hapse atıldı. Uzun süreli bir hukuk mücadelesi verdi.

Vucic’in Mitkovic’in üzerine gitmesi, Mitkovic’in hapis yatması, kamuoyundan büyük destek aldı. Mitkovic, halkın gözünde dolandırıcıydı, haksız zengin olmuş biriydi ve eski Sırbistan’dı. Haklı ya da haksız gerekçelerle içeri atılması o dönemde kimsenin umurunda değildi. Vucic o dönemde genç bir siyasetçiydi, yeni bir şeyler vaadediyordu, eskiyi gömeceğini söylüyordu. Ve tabii her şeyden önemlisi kendini fonlayacak yeni zenginler bulmuştu, Mitkovic’e ihtiyacı yoktu.

Yani Türkçesi Mitkovic’i bu denklemde bir nevi Cem Uzan gibi düşünün, Vucic’in neye benzediğini herhalde yazmaya dahi gerek yok.

Velhasılı kelam, Amina Sandal boşanma haberleriyle Türkiye basınında konu başlığı ama aslında haberde boşanmadan fazlası, siyasi çekişmenin hası var.