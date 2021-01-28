Emin Çölaşan: Tam teşekküllü hastanelerin satışını yapanlar yetkili ve korkutucu birileri tarafından aranıp bir miktar fırçalanmışlar

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, daha önce paylaştığı satılık hastaneler ilanıyla ilgili yeni gelişmeleri aktardı. Bu hastanelerin isimlerinin özellikle gizli tutulduğunu ifade eden Çölaşan, “Ancak kulağımıza gelen bazı fısıltılar eğer doğru ise, bu mal satışını yapanlar yetkili ve korkutucu birileri tarafından aranıp bir miktar fırçalanmışlar” diye yazdı.

Çölaşan, söz konusu uyarıyı şöyle aktardı:

“Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu ortamda satılık hastaneler diye ilanlar verilir mi? Satılacak olsa bile alıcıyla satıcı sessizce bir araya gelip anlaşır ve iş kamuoyuna yansıtılmadan biter…”

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