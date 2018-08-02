Emin Çölaşan: Recep Bey'in de rakamları açıklamasını istirham ediyorum

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, "Sevgili okurlarım, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olan siyasetçilerin, açılan bağış kampanyasında kaç kişiden kaç para topladıklarını ısrarla soruyorum" dedi. Çölaşan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Recep Bey'in de kendisiyle ilgili rakamları bir an önce açıklamasını istirham ediyorum.Rakamlar çok büyük bile olsa bunda saklanacak ve gizlenecek bir şey yok ki!" diye yazdı.

Emin Çölaşan'ın "İlk açıklama Muharrem İnce’den" başlığıyla yayımlanan yazısı şu şekilde:

Sevgili okurlarım, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olan siyasetçilerin, açılan bağış kampanyasında kaç kişiden kaç para topladıklarını ısrarla soruyorum.

Dün Muharrem İnce'nin açıklaması geldi. Kısaltarak ve rakamları yuvarlayarak veriyorum:

“Sayın Çölaşan, öncelikle bir kez daha cumhurbaşkanlığı seçim kampanyamda bağışta bulanan yurttaşlarımıza, gönüldaşlarımıza teşekkürümü ve saygılarımı iletiyorum.

Kampanya boyunca söylediğim gibi önemli olan miktar değil, kampanyaya katılanların sayısıydı. Nitekim en fazla kişinin bizim kampanyamıza bağışta bulunduğunu gördük. Bu bizim dayanışma ruhumuzun, birlikteliğimizin örgütlü haline bir kanıttır.

Cumhurbaşkanı adaylarının bağış ve kampanya giderlerini düzenlemek üzere Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 14. maddesi gerekli düzenlemeleri içermektedir. Bu maddenin 6. fıkrasında hesapların ve harcamaların nasıl denetleneceği ve sonuçlarının nasıl açıklanacağı belirlenmiştir.

Kanuna göre, her aday YSK nezdinde görevli bir yeminli mali müşavir bildirmek durumundadır. Cumhurbaşkanı adayının

hesapları ve ilgili harcamaları kendisinin takip etmesi zaten mümkün değildir. YSK nezdinde sorumlu kişi mali müşavirdir. Mali müşavir seçimler bittikten sonra ilgili kayıtları YSK'ya bildirir, YSK gerekli denetimleri yapar ve bir ay içinde sonuçları açıklar. Varsa bir usulsüzlük, YSK tarafından tespit edilir ve gereği yapılır…

Sayın Çölaşan, YSK bu denetimleri yaptı ve adayların harcamalarıyla ilgili bir sorun görülmediğini kamuoyuna Resmi Gazete yoluyla açıkladı.

Benim ve diğer adayların sustuğumu söylemişsiniz. Ben bu konuda gerekli açıklamaları her zaman yaptım.

Kampanya süresince hesaplardan YSK nezdinde sorumlu kişimiz 22. dönem Balıkesir Milletvekilimiz Ali Kemal Deveciler idi.

Sayın Deveciler'den aldığım bilgiler şöyledir…

Bağışların dökümü:

-İş Bankası hesabına yapılan bağışlar: 21 milyon 925 bin lira.

-Ziraat Bankası'na yapılan bağışlar: 3 milyon 866 bin lira.

Toplam: 25.791.776.880 lira.

Harcamaların dökümü:

-Reklam-ilan-film harcamaları: 10 milyon 451 bin lira.

-Organizasyon miting harcamaları: 7 milyon 464 bin lira.

-Matbaa harcamaları: 2 milyon 988 bin lira.

-Promosyon harcamaları: 733 bin lira.

-Uçak ulaşım harcamaları: 1 milyon 314 bin lira.

-Branda, kaplama, baskı harcamaları: 1 milyon 487 bin lira.

-Bayrak alımı harcamaları: 328 bin lira.

-Araç kiralama harcamaları: 693 bin lira.

-Diğer harcamalar: 330 bin lira.

Toplam: 25.791.427.400

Bağışlar toplamı: 25.791.776.880

Harcamalar toplamı: 25.791.427.400

Banka mevcudu bakiye: 349.480 lira.”

Muharrem İnce'ye teşekkür ediyorum, aynı duyarlığı başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere öteki adaylardan da bekliyorum.

Meslektaş mektubu

Sevgili okurlarım, adayların topladığı iddia edilen rakamları Dünya Gazetesi'nde açıklayan genç meslektaşım Tamer Işıtır'dan dün aldığım mesaj da ilginçti. Onu da sizlere özetleyerek iletiyorum.

“Dünkü (önceki günkü) yazınızı henüz okuyabildim. Haberimi yaparken en yetkili kişilerden bilgi almaya dikkat ettim. Haberim yayınlandıktan sonra hiçbir siyasetçiden yalanlama veya tekzip gelmedi.

Haberimde yer almayan tek aday, sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Kendisine veya kendisine yapılan bağışlarla ilgilenen yetkili isme günlerce hem AKP Genel Merkezi, hem de Cumhurbaşkanlığı iletişim birimleri aracılığıyla ulaşmaya çalıştım.

Fakat kimi zaman talebimi not edip daha sonra dönüş yapılacağını beyan eden yetkililerle, kimi zaman da hiç açılmayan Cumhurbaşkanlığı santrali telefonlarıyla karşılaştım!

Biz gazeteciler yaptığımız haberin eksiksiz ve doğru bilgi içermesine özen gösteririz. Seçimin kazananı olan kişinin bilgilerine ulaşamadığım için haberimi günlerce bekletmek zorunda kaldım.

Sonuçta daha fazla bekletmeye gerek olmadığı için haberimi 11 Temmuz'da servis ettim.

Bu arada 9 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bir vatandaş olarak bilgi edinme hakkı çerçevesinde başvuruda bulunmuştum. Yasaya göre 30 gün içerisinde dönüş yapılması gerekiyor.

Şu ana kadar CİMER'den bir bilgi gelmiş değil…

Şimdi akıllara hemen şu soru geliyor:

İnce'den kat be kat fazla bağış topladığı tahmin edilen Erdoğan'ın seçim harcamaları ne düzeyde kaldı?

Erdoğan daha fazla para toplayıp daha az seçim harcaması yapmış olabilir mi?

Öyleyse Hazine'ye yüklü bir para devretmesi söz konusu olacaktır.

Peki bu devir gerçekleşecek mi?..”

(Emin Çölaşan'ın notu: Onun kampanyasına kaç kişi bağış yaptı, hesabında kaç para toplandı, kampanya boyunca kaç para harcadı? Arta kalan, Hazine'ye devretmesi gereken para miktarı nedir? Bu konuların da mutlaka irdelenmesi gerekir.)

Tamer'i okumayı sürdürelim:

“Bunlar çok önemli, ancak el yakan konulardır. Fakat bu ülkenin gazetecilerinin ve aydınlarının araştırması, sorgulaması ve halkı da bilgilendirmesi gereken konulardır.

Siyasette şeffaflık ve denetleme, bugün en çok ihtiyacımız olan meselelerin başında geliyor. Ben kendi adıma bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.

İsrafın, yolsuzluğun ve usulsüzlüğün olmadığı günlere varabilmek dileği ile saygılar sunuyorum.”

Genç meslektaşım Tamer Işıtır'a teşekkür ediyor, Recep Bey'in de kendisiyle ilgili rakamları bir an önce açıklamasını istirham ediyorum.

Rakamlar çok büyük bile olsa bunda saklanacak ve gizlenecek bir şey yok ki!