Emin Çölaşan: Gökçek kıymete bindi

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den Ankara adayı olacağı iddialarını yorumladı. Çölaşan, "Şu an itibarıyla bilinen tek şey var: Gökçek kıymete bindi!" yorumunda bulundu.

Emin Çölaşan, Melih Gökçek konusunda siyasi ortamın karıştığını belirterek şu noktalara dikkati çekti:

"Peki neler oluyor? Şu anda anlamak mümkün değil.Ancak, bu konuda kafalarda ciddi sorular oluşuyor. Yav kardeşim, Gökçek madem senin yol ve dava arkadaşındı, onu niçin görevden uzaklaştırdın? Yolsuzluk mu yapmıştı, hırsızlık mı yapmıştı, yasa dışı işlere mi imza atmıştı? Bu soruların hiçbirine bugüne kadar yanıt veremediniz. Bazılarını kıyısından köşesinden gündeme getirdiniz, ihsas ettiniz ama somut herhangi bir şey söyleyemediniz.

Niçin!

İnsan 1994 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığı birini nasıl böyle harcar, inanılır gibi değil.

Ortada büyük bir çelişki var.

Başka sorular da havada uçuşuyor:

Ona Devlet Bey sahip çıkınca mı aklınız başınıza geldi? Gökçek'in Ankara'da MHP adayı olmasından mı korktunuz?

Yukarıda çok kısaca değindiğim hususlar, Türk siyasetindeki kargaşa, karmaşa, bilinmezlik ve ciddiyetsizliğin somut örnekleridir.

Aday olur mu olmaz mı, AKP ve MHP onun üzerinden siyasi bir oyun oynayıp müşteri mi kızıştırıyor, belki Melih Gökçek dahil hiç kimse bilmiyor.

Şu an itibarıyla bilinen tek şey var:

Gökçek kıymete bindi!"

Emin Çölaşan'ın "Gökçek kıymete bindi" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz

"Gökçek kıymete bindi"