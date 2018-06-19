Emin Çölaşan: Çiller beni yaka bağır açık karşılamıştı, pabuçlarını çorapsız giymiş terlik gibi basmıştı...

Sözcü yazarı Emin Çölaşan pazar günü İstanbul'da yapılan AKP mitingine katılarak yeniden gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller'le yaşadığı bir anıyı anlattı.

Çölaşan, Çiller'in kendisini "yaka bağıır açık karşıladığını" söyleyerek, "papuçlarını çorapsız giymişti, arkasına terlik gibi basmıştı" ifadesini kullandı.

Sözcü yazarının "Tansu yine sahnede!" başlığıyla (19 Haziran 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Sevgili okurlarım, geçtiğimiz pazar günü AKP'nin İstanbul mitingi vardı. Aaa, bir de baktık ki kürsüye çıkanlar arasında Tansu Çiller isimli eski siyasetçi de yer almaktadır!

Bu kadın ilginçtir, her açıdan bir hiç olduğu halde kocası Özer Çiller'le birlikte Türkiye'yi yıllarca yönetmiştir.

O sırada Hürriyet'te idim, Özer'in özel kaleminden aradılar. Benimle konuşmak istiyormuş. Başbakanlık Konutu'na gittim. Makamında beni yaka bağır açık karşıladı.

Hiç unutmam, pabuçlarını çorapsız giymiş ve arkalarına terlik gibi basmıştı.

Ne söyleyeceğini merakla bekliyorum, saçma sapan konuşuyor. Bir ara düşündüm acaba sarhoş mu diye!..

Yarım saatlik konuşmamızın ardından ayağa kalktı. Kibarca def edilirken kendisine sordum “Bana söyleyeceğiniz bir şey var mıydı” diye. Yokmuş, tanışmak istemiş.

Benden sonra Bekir Coşkun'a randevu vermiş, onu da arkasına basılı pabuçlarıyla buyur etmiş.

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