Emin Arslan tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün geçen hafta gerçekleştirdiği son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda çete lideri Habip Kanat’ı olası operasyonlara karşı kolladığı gerekçesi ile ifadesi alınan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile emniyet müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Avar tutuklandı.



Tutuklama kararı bir ilk



Mahkeme tarafından delillerin karartılam ihtimali ve kaçma şüphesi nedeniyle Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan için alınana tutuklama kararı, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla emniyetin zirvesinde gerçekleşen ilk tutuklama olması açısından önem taşıyor.

Gizli kamera

Emin Arslan: Teslim olacağım

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne saat 13.10'de getirilen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Arslan ile Nemutlu ve Aral hakkındaki tutuklama kararı yüzlerine okundu.Kararın okunmasının ardından Emin Arslan ile diğer iki emniyet görevlisinin devlet memurlarının gönderildiği Paşakapısı Cezaevi'ne nakledildi.Bu arada mahkeme önünde anahtarlık şeklinde bir gizli kamerayla çekim yapan bir kişi, Emin Arslan'ın avukatları tarafından farkedildi.Avukatların polisleri uyarması üzerine gizli kamerayla çekim yapan kişi gözaltına alınarak Beşiktaş emniyetine götürüldü.Gizli kamerayla çekim yapan kişinin Beşiktaş Emniyeti'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan konuyla ilgili olarak dün (24.09.09) yaptığı açıklamada, 'Bu komplonun nedenini anlamaya çalışıyorum. Bu süreçte bir takım şeylerle üzerimize geleceklerini bekliyordum. Ancak, böylesine bir komplo ve iftira beklemiyordum. Adaletin tecelli edeceğine güvenim tam. Yarın (bugün) avukatımla İstanbul’a gelerek teslim olacağım' demişti.

Narkotik polisinin geçen hafta Tuzla ve Pendik’te uyuşturucu madde imal eden üç imalathane ve bir depoya yaptığı baskında Captagon ve eroin yapımında kullanılan 30 ton kimyasal madde ele geçirilmişti.



Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, aralarında çete lideri olduğu belirtilen Habip Kanat ile daha önce Narkotik Şube Müdürlüğü’nde bilirkişi olarak görev alan Doç. Dr. Hüseyin Rıza Işık’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanmalardan 24 saat sonra ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile emniyet müdürleri Murat Nemutlu ile Mustafa Avar’ın ifadelerinin alınacağı duyurulmuştu.