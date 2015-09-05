EMEP'ten HDP ile ittifak açıklaması

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükümetinde bakanlık önerisini kabul etmeyen HDP Milletvekili Levent Tüzel'in kurucu genel başkanı olduğu Emek Partisi'nden seçim ve HDP ile ittifaka ilişkin kararını açıkladı. EMEP Genel Yönetim Kurulu'nun toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Bu süreçte karşılıklı olarak yaşanmış eksikler var ise bunları uzun yıllara dayanan mücadele birlikteliği içinde oluşan hukuk ve güven duygusuyla paylaşma ve aşma tutumu içerisinde olduğumuz bilinmelidir" denildi.

EMEP'in açıklamasında "en küçük bir muhalefet hareketinin şiddetle ezilmek istendiği ve Kürt halkına yönelik olarak ‘90’lı yıllara rahmet okutacak bir ‘kirli savaş’ın devreye sokulduğu” savunularak "1 Kasım seçimlerinde seçim güvenliğinin en ciddi sorun olduğu” ifade edildi. Açıklamada, içinde bulunulan koşulların, seçimlerde emek, demokrasi ve barış güçlerinin en geniş ittifakını gerekli kıldığı belirtildi.

‘Bakan vermeme kararımız doğrudur’

Açıklamada, "Hükümette yer almama ve bakan vermeme kararımız doğrudur” denilerek şöyle devam edildi, “Partimiz işçi sınıfı, emekçiler, Kürt halkı, inanç grupları, kadın, gençlik, çevre; kısacası demokratik hak ve özgürlük talep eden tüm ezilen sınıf ve toplum kesimlerinin çıkarlarını savunmak, mücadele olanaklarını geliştirip, genişletmek imkanı sağlamak bir yana kuruluş biçimi ve üstlendiği görev itibariyle bu talepleri bastırmak üzere görevlendirilmiş bir hükümette yer almayı hiçbir biçimde doğru bulmamıştır.

Bu nedenle, 7 Haziran seçiminde ittifak kurduğumuz HDP listelerinden milletvekili seçilen ve halen HDP meclis grubunda parlamento çalışmalarını sürdüren partimizin Kurucu Genel Başkanı Levent Tüzel’e, ‘Seçim Hükümeti’nde görev almak üzere gelen bakanlık teklifini kabul etmemiştir. Bu kararımız üzerine partimize yönelik yapılan menfi değerlendirmelerin önemli bir bölümü kanaatimizce bilgi eksikliğinden ve/veya yanlış bilgilerden kaynaklanmaktadır.

Partimiz HDP’nin mevcut koşullarda kurulan seçim hükümetinde yer almasını doğru bulmamakla birlikte demokratik bir hak olarak görmekte ve saygıyla karşılamaktadır. Bu süreçte karşılıklı olarak yaşanmış eksikler var ise bunları uzun yıllara dayanan mücadele birlikteliği içinde oluşan hukuk ve güven duygusuyla paylaşma ve aşma tutumu içerisinde olduğumuz bilinmelidir."