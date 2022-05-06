EMEP'ten HDP'ye ziyaret: 'Çivilerim' denilen halkların kardeşliğidir

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz dün 8 partilinin gözaltına alındığı HDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Siyah çelenk geriliminin ardından polisin partililere ve Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a yönelik tutumunu eleştiren Akdeniz, bir polisin Başaran'a '"seni çivilerim'"demesini, "demokrasinin tabutuna son çivilerin çakılması" olarak değerlendirdi. Dayanışma ziyareti için teşekkür eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, “Korktukça panikliyorlar. Ancak karşılarında çok güçlü ve geniş halk gücünü, demokrasi ittifakını bulacaklardır” diye konuştu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, EMEP Ankara İl Başkanı Şükran Doğan ve HDP MYK üyelerinin de katıldığı görüşmede Akdeniz şöyle konuştu:

"Demokrasinin tabutunun son çivilerinin çakılmasıdır"

“Dün çok korkunç bir provokatif bir girişim daha oldu. Biz Emek Partisi olarak kayıtsız şartsız HDP’ye dönük tüm saldırıların karşısındayız. Bunun için dayanışma ziyaretinde bulunuyoruz. Burada bir emniyet yetkilisi milletvekiline, ‘çivilerim’ şeklinde bir hakarette, tehditte bulundu. Çivilerim diye ifade edilen şey halkların kardeşliğidir. Demokrasi adına kalmış son kırıntıların, demokrasinin tabutunun son çivilerinin çakılmasıdır.

Bu bütün halka yöneliktir. İşçilere, emekçilere seslenmek istiyorum. Bu tür provokatif girişimlere zaten gelmiyorlar. İktidar güç kaybettikçe bu tür yöntemleri daha çok deniyor. Ülkeyi OHAL koşullarında bir seçime götürmek istiyorlar. Bunları püskürtmeyi bileceğiz, dayanışma içinde olacağız. Bugün 6 Mayıs’ta, Denizlerin katledilişinin 50. yıldönümünde Karşıyaka Mezarlığındaydık. Son sözlerinde olduğu gibi ‘Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi.’ Bu rotadan hiçbir zaman çıkmayacağız. Birlikte savunacağız.”

"Korktukça panikliyorlar"

Dayanışma ziyareti için teşekkür eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da “HDP olarak demokratik siyaset ısrarımızdan asla vazgeçmedik” dedi. Demokrasi ittifakı hedeflerine de sonuna kadar bağlı kalacaklarını belirten Sancar, “Dolayısıyla bizim kararlılığımız, demokratik siyaset ısrarımız demokrasi demokrasi ittifakının bu oyunları boşa çıkaracağına dair inancımız budur.

Bu ziyareti de bu hedefin önemli bir parçası, işareti olarak değerlendiriyoruz. Emekten ve demokrasiden yana olanlarla birlikte bu zalim iktidarı durduracağız ve değiştireceğiz. Korktukça panikliyorlar. Ancak karşılarında çok güçlü ve geniş halk gücünü, demokrasi ittifakını bulacaklardır” diye konuştu.

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