EMEP Genel Başkanı Akdeniz: Üçüncü ittifak, en geniş birliğini kurmalı

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesinin ardından yapılan gösterilerle ilgili provakasyon söylemlerini değerlendirdi. Akdeniz, "Emekçiler, işçiler provakasyon çıkarmaz, buna karşı kendi önlemini de alır. Halka sadece sandığı ve seçimi gösterenler, halkın seçimi bekleyecek mecali kalmadığını görmelidir. Üçüncü ittifak, halk seçeneği en geniş birliğini kurmalı ve sokakları doldurmalı, meydanlara inmelidir. Bu ittifakın garantisi sizlersiniz, bu memleketin emekçileri, gençleri, kadınları, üretenleridir" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü'nün gerçekleştirdiği “Türkiye nereye gidiyor? Emekçilerin seçeneği ne olmalı?” başlıklı panel, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve Gazeteci Bahadır Özgür’ün katılımıyla gerçekleşti.

Siyasi parti temsilcileri, sendikaların ve derneklerin yöneticileri ile çok sayıda emekçinin katıldığı panelde konuşan Gazeteci Bahadır Özgür, AKP’nin iktidara geldiği dönemin Türkiye toplumunda iktisadi ve siyaseten kırılmaların yaşandığı bir dönem olduğunu belirtti.

Evrensel'de yer alan habere göre, Özgür, “Bugün çalışanların %65’i ücretli çalışan ve neredeyse tamamı asgari ücretli hale getirildi. Üniversiteli gençlerden oluşan bir gizli işsizlik sorunumuz var. Haliyle böyle bir toplumu yönetebilmeniz için bu emeği bir şekilde ya belli bir tarih vererek ikna edersiniz ya da talepleri baskılayacak yeni mekanizmalar bulmanız gerek. Bu kriz IMF programıyla aşılacak bir kriz değil. Bu kesimin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi beklentisi var. İktidar ise bu yapısal krizden çıkmanın yolunu Türkiye’yi üretim üssüne çevirmek olarak görüyor” şeklinde konuştu.

"Halk ittifakının dinamo gücü kadınlardır"

Panelin farklı şehirlerde katıldığı 30. halk buluşması olduğunu belirten Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ise "Erdoğan, bugün 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada kadınların esas özgülüklerine kendi iktidarları döneminde ulaştığını söylüyor. AKP’li yıllarda 8 bine yakın kadın hayatını kaybetti. Erdoğan’ın bahsettiği Kurtuluş Savaşı’nda hayatını kaybeden insan sayısına bakalım. Siirt’te bir genç kadın hayatını kaybediyor, ölümünde sorumlu olan Musa Orhan 10 yılla cezalandırılıyor. Biz bir halk ittifakı istiyorsak bunun dinamo gücü kadınlardır, bu ittifakın yarısı kadınlardır” dedi.

Kocaeli’ de 2020 yılı şubat ayında bir günde 5 gencin hayatına son verdiğini hatırlatan Ercüment Akdeniz, “Bu gençler diplomalı işsizler, iş bulamayan ve bunalıma sürüklenen gençlerdi. Bu durum toplumsal bir travmadır, sadece o gençlerin ailelerinin yaşadığı bir travma değildir. Bu gençlere iyi bir gelecek sunmak için güçlü bir halk ittifakı kurmamız gerek. Gençler, ellerinde kırmızı kartla seçimi bekliyorlar ama bu yetmez; giden gidecek ama gelen ne olacak, gelen gideni aratacak mı? Biz eğer gençlerin geleceği için mücadele edeceksek, bu ittifakın en önemli parçası gençlerdir” dedi.

Akdeniz, Türkiye’nin Erdoğan eliyle Avrupa’nın Bangladeş’i haline getirildiğini, hem en çok asgari ücretli çalışanının olduğu hem de asgari ücretin en düşük olduğu ülkeler arasında ilk sıraya yükseldiğini belirtti.

Bu koşullar karşısında halkın sokağa taşan öfkesine karşı üretilen provakasyon söylemlerine de değinen Akdeniz, "Emekçiler, işçiler provakasyon çıkarmaz, buna karşı kendi önlemini de alır. Halka sadece sandığı ve seçimi gösterenler, halkın seçimi bekleyecek mecali kalmadığını görmelidir. Üçüncü ittifak, halk seçeneği en geniş birliğini kurmalı ve sokakları doldurmalı, meydanlara inmelidir. Bu ittifakın garantisi sizlersiniz, bu memleketin emekçileri, gençleri, kadınları, üretenleridir" şeklinde konuştu.