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EMEP Genel Başkan Yardımcısı'na ev hapsi: İktidarı eleştirmem suç sayılamaz!

"Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir"

19 Nisan 2018 13:53

Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla 28 Ocak günü tutuklanan ve iki buçuk aydır tutuklu bulunan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'e yurt dışı yasağı ve ev hapsi cezası verildi. Türkmen savunmasında "Kendi partimin siyasi görüşleri çerçevesinde eleştiri yapmamın suç sayılmasını kabul etmiyorum" dedi.

Sosyal medyadaki Afrin paylaşımı nedeniyle “örgüt propagandası” iddiasıyla 28 Ocak günü tutuklanan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen’in ikinci duruşması Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı EMEP il ve ilçe yöneticileri de izledi.

"İktidarı eleştirmem suç sayılamaz"

Yapılan kimlik beyanından sonra savunması alınan Türkmen, “Yasal siyasi bir parti olan Emek Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı olarak iktidarın yaptığı bir operasyon hakkında görüş bildirmem ve kendi partimin siyasi görüşleri çerçevesinde eleştiri yapmamın suç sayılmasını kabul etmiyorum” dedi. İktidarla aynı olmayan düşüncelerinin ‘terör örgütü propagandası’ olarak nitelendirilmesine de itiraz eden Türkmen, beraatini talep etti.

"Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir"

Türkmen’in ardından avukat savunmasına geçildi. Türkmen’in Avukatı Tugay Bek, “Bu cezalandırma, yalnızca ifade özgürlüğünün değil, siyasi partilerin faaliyette bulunma ve örgütlenme haklarının da ihlali anlamına geliyor” dedi. Müvekkilinin bu kadar süre tutuklu kalmasını anlayamadıklarını belirten Bek, savunmasında tarihten örneklerle barış istemenin suç sayılamayacağını söyleyerek, şu sözlerle devam etti:

“Yüz yıl önce bile türkülere konu olan barış talepleri bugünkü gibi yargılanmamıştır. Yüz yıl önce ‘Yemen bizim neyimize’ diyebiliyorken bugün ‘Afrin bizim neyimize’ demek örgüt propagandası sayılıyor. Bu kararlar ülkenin demokrasi ölçütleridir. Demokrasi yalnızca seçim ve sandıktan ibaret değildir.”

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