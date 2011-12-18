Emenike'ye 'teknik takip' uyarısı



T24- Fener'in avukatı, Emenike'nin menajerini teknik takip konusunda uyarmış: Komşuna git 100 lira ver, sabit hattan beni ara...









Zaman'ın haberine göre, futbolda şike iddianamesinin ek delil klasörlerinde çarpıcı ifadeler yer alıyor. Sanıkların teknik takibe yakalanmamak için yoğun uğraş verdiği; ancak polisten kaçamadığı görülüyor.





Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kazandığı Karabükspor maçından önce ev sahibinin o dönemki forveti Emenike'nin menajeri Erdem Konyar, Sarı-Lacivertlilerin avukatı Sami Dinç'ten fırça yiyor.Futbolda şike iddianamesinin ek klasörlerinde yer alan belgeler, sanıkların teknik takibe yakalanmamak için çeşitli yöntemler denediğini ortaya koyuyor. Zanlılar buna karşın emniyet görevlilerinden kaçamıyor.





8 Nisan 2011 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kazandığı Karabükspor maçından önce şike yapmaya çalışan Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike'nin menajeri Erdem Konyar, telefonla konuştuğu Fenerbahçe'nin avukatlarından Sami Dinç'e önemli bir bilgi vermek istiyor.





Polisten kaçabilmek için cep telefonunu kullanmaktan çekinen Erdem Konyar'a, Dinç sert çıkıyor. Şu an Metris Cezaevi'nde bulunan Dinç, "Abi anlat o zaman, bul bir tane, al bir tane telefon kartı, ara beni ankesörlü telefondan abi. Yani sen de Uganda'da değilsin ki Ankara'dasın ya! Vallaha bak sinirleniyorum ama!" diyor.



Erdem Konyar'a karşı eleştirilerinin dozunu daha da artıran Sami Dinç şu ifadeleri kullanıyor: "Erdem yani git otel odası kirala gerekiyorsa otelden ara beni..., arkadaşının telefonundan değil abi, sabit bir hattan ara git a.k. komşunun birinin kapısını çal, ver 100 lira, 5 dakika telefonla konuşacağım de gerekiyorsa."





'Golleri verseydi Fener hakemi asardı!'





Şike iddianamesinin ek klasörlerinde Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'la ilgilide ilginç bilgilere yer veriliyor. Otyakmaz, 22 Nisan 2011 tarihinde saat 22.04'te Fenerbahçe kongre üyesi Ali Kıratlı'yla yaptığı telefon görüşmesi öncesi X şahısla konuşuyor. Fenerbahçe'nin oynadığı bir maçtan sonra yapıldığı anlaşılan konuşmada Otyakmaz, Fenerbahçe'nin hakemi asacağını söylüyor:





Mecnun Otyakmaz: Ya iyi oldu bilader, çok iyi oldu, iyi oldu.

X şahıs: Hakem de taraflı ama he kartları martları da fauller.

Mecnun Otyakmaz: ... golleri ver.. Verebilir mi?.. Veremezdi ya o kadar da a...na k... Fenerbahçe asardı ona o golleri verseydi. abdulkadir cembekli,