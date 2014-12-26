Emenike’den Kocaman’a: Beni istemiyorlar hocam!

Fenerbahçe'de bu sezonun en büyük hayal kırıklığı olan Emmanuel Emenike'nin, eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ı arayarak, "Galiba takımda istenmiyorum" dediği ileri sürüldü.

Bir türlü gol atamayan ve hep kendine oynadığı gerekçesiyle eleştirilen Emenike'nin, "Fenerbahçe'ye senin için geldim" dediği eski hocası Aykut Kocaman'la sık sık dertleştiği öğrenildi.

Nijeryalı yıldızın son görüşmesinde şu an Torku Konya'yı çalıştıran Kocaman'a kendisini çok kötü hissettiğini söylediği belirtilirken, "Galiba Fenerbahçe'de istenmiyorum. Sizin tavsiyelerine çok ihtiyacım var" dediği vurgulandı. Kocaman'ın ise "Boş yere kuruntu yapma, herkes senin Fenerbahçe'de başarılı olmanı istiyor" diyerek Emenike'ye bol bol nasihat ettiği bildirildi.

‘Ben hızlıyım, siz yavaş!’

F.Bahçeli futbolcuların haftada bir kez kendi aralarında yaptığı son toplantıya Emenike'nin sözlerinin damga vurduğu ortaya çıktı. Bolca eleştirilen yıldız futbolcunun, "Bana doğru yere koşmuyorsun, oyunu okuyamıyorsun diyorsunuz. Ancak ben buna katılmıyorum. Asıl siz bana uyamıyorsunuz. Ben hızlıyım, siz yavaşsınız. Takım hızlı oynamaya başlasın o zaman beni görürsünüz" diyerek içindeki volkanı patlattığı aktarıldı.