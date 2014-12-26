T24 LogoT24 Logo
Spor

Emenike’den Kocaman’a: Beni istemiyorlar hocam!

Emenike'nin, "Fenerbahçe'ye senin için geldim" dediği eski hocası Aykut Kocaman'la sık sık dertleştiği öğrenildi

26 Aralık 2014 14:48

Fenerbahçe'de bu sezonun en büyük hayal kırıklığı olan Emmanuel Emenike'nin, eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ı arayarak, "Galiba takımda istenmiyorum" dediği ileri sürüldü.

Bir türlü gol atamayan ve hep kendine oynadığı gerekçesiyle eleştirilen Emenike'nin, "Fenerbahçe'ye senin için geldim" dediği eski hocası Aykut Kocaman'la sık sık dertleştiği öğrenildi.

Nijeryalı yıldızın son görüşmesinde şu an Torku Konya'yı çalıştıran Kocaman'a kendisini çok kötü hissettiğini söylediği belirtilirken, "Galiba Fenerbahçe'de istenmiyorum. Sizin tavsiyelerine çok ihtiyacım var" dediği vurgulandı. Kocaman'ın ise "Boş yere kuruntu yapma, herkes senin Fenerbahçe'de başarılı olmanı istiyor" diyerek Emenike'ye bol bol nasihat ettiği bildirildi.

 

‘Ben hızlıyım, siz yavaş!’

 

F.Bahçeli futbolcuların haftada bir kez kendi aralarında yaptığı son toplantıya Emenike'nin sözlerinin damga vurduğu ortaya çıktı. Bolca eleştirilen yıldız futbolcunun, "Bana doğru yere koşmuyorsun, oyunu okuyamıyorsun diyorsunuz. Ancak ben buna katılmıyorum. Asıl siz bana uyamıyorsunuz. Ben hızlıyım, siz yavaşsınız. Takım hızlı oynamaya başlasın o zaman beni görürsünüz" diyerek içindeki volkanı patlattığı aktarıldı.

ETİKETLER

fenerbahçeemenikeaykut kocamantakımkadro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24