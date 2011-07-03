-EMENİKE DE GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Fenerbahçe'ye transfer olan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike de gözaltına alındı. Geçen sezon Kardemir Karabükspor forması giyen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Emmanuel Emenike ile takımının Bolu Gerede'deki kampında sabah saatlerinde gözaltına alınan Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay, Spor Toto Süper Lig ile Bank Asya 1. Lig'deki şike iddialarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Emenike ve Çelikay, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü. -"BU POLİS DEVLETİ"- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, futbolda şike iddialarına yönelik operasyon ile ilgili, ''Çirkin bir olay, bunu buradan söyleyebilirim. Bu polis devleti. Hiç bir mahsur yok bunu söylemekte. Çünkü olay çirkin. Ne şike oldu ki araştırma yapıyorlar'' dedi. Operasyona ilişkin detaylı bilgi sahibi olmadıklarını anlatan Günay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın emniyette ifadesinin alındığını belirtti. Öte yandan, Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu'na ait Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan otelindeki aramalar tamamlandı. Yaklaşık 5 saat süren aramalara, Antalya Emniyet Müdürlüğünden 50 polis memurunun katıldığı bildirildi. Ekiplerin otel içindeki Ekşioğlu'na ait villada arama gerçekleştirdiği ve otel müşterilerinin ortak kullanım alanlarında da arama yapıldığı belirtildi. Polis ekipleri, turistleri rahatsız etmemek amacıyla aramalar süresince polis yeleği de giymedi. Otel yetkililerinin, aramaları gerçekleştiren polis ekiplerine, İlhan Ekşioğlu'nun dün akşam saatlerinde otelden ayrıldığını söyledikleri öğrenildi. -GÖZALTILAR TAMAMEN KİŞİSEL- Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, ''Gözaltıların takımımızla ilgisi yoktur, tamamen kişiseldir'' dedi. Ünal, takımıyla birlikte kampta bulunan futbolcu Mehmet Yıldız'ın, Spor Toto Süper Ligi 2010-2011 sezonu kapsamında oynanan maçlarla ilgili soruşturma gereği gözaltına alındığını öğrendiklerini söyledi. Ünal, teknik direktör Bülent Uygun'un Adapazarı'nın Sapanca ilçesinde ve futbolcu Ümit Karan'ın da İstanbul'da gözaltına alındığını ifade ederek, ''Gözaltıların takımımızla ilgisi yoktur, tamamen kişiseldir. Olay adli mercilere sevk edilmiştir'' diye konuştu. -GENÇLERBİRLİĞİ FUTBOLCUSU GÖZALTINDA- Soruşturma kapsamında, Gençlerbirliği futbolcusu Mahmut Boz da, gözaltına alındı. Bu arada, ismi gözaltına alanlar arasında geçen ve şu anda Almanya'da bulunan Serkan Çalık'ın kulüp yetkililerini arayarak Türkiye'ye erken döneceğini söylediği öğrenildi. -GİRESUNSPOR KULÜBÜ BAŞKANI GÖZALTINDA- Öte yandan, Bank Asya 1. Lig takımlarından Giresunspor Kulübü Başkanı Ömer Ülkü, eski genel kaptan Hakan Karaahmet ile Giresunspor taraftarlar Derneği Başkanı Özden Tütüncü gözaltına alındı. Ülkü, Karaahmet ve Tütüncü'nün ifadesi sürüyor. Gözaltına alınan Eski Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Abdurrahman Yakut'un ise İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.