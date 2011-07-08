-EMENİKE VE SEZER ANTRENMANA ÇIKTI DÜZCE (A.A) - 08.07.2011 - Düzce'de kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde fitness salonunda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından, salonun önündeki alanda çabukluk çalışması yaptığı bildirildi. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça sorgulandıktan sonra serbest bırakılmalarının ardından dün gece kampa katılan Emmanuel Emenike ve Sezer Öztürk, sabah yapılan antrenmanda yer aldı. Emenike ve Sezer'in, Semih Şentürk, Volkan Demirel, Mehmet Topuz ve Emre Belözoğlu ise sahada koştuktan sonra, top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. -STOCH DA İDMANDA Ağrıları nedeniyle dünkü çalışmalara katılamayan Miroslav Stoch'un bugün antrenmana çıktığı ifade edildi. Ağrıları olduğu için dün sahada çalışmayan Mamadou Niang'ın bugün yine salonda çalışan gruplarla antrenman yaptığı, ağrıları süren Serdar Kesimal ile yine ağrı şikayeti bulunan Gökay İravul'un antrenmanda yer almadığı belirtildi. Copa Amerika'da mücadele eden Uruguay Milli Takımı'nda yer alan Diego Lugano ve Brezilya Milli Takımı kadrosunda bulunan Andre Santos takıma daha sonra dahil olacak. Fenerbahçe, akşam basına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.