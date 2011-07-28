-EMENİKE SPARTAK MOSKOVA'YA TRANSFER OLDU İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Fenerbahçe'nin sezon başında Kardemir Karabükspor'dan renklerine kattığı Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, Rusya'nın Sportak Moskova takımına transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Emenike'nin bonservisinin 10 milyon avro bedelle Spartak Moskova'ya verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada ''Oyuncumuz Emmanuel Chinenye Emenike'nin bonservisinin 10.000.000 avro bedelle Spartak Moskova'ya verilmesi konusunda anlaşmaya varılarak sözleşmesi imzalanmıştır'' denildi. Fenerbahçe, transfer sezonu başında renklerine kattığı Emenike'nin bonservisi için Kardemir Karabükspor ile 9 milyon avroya anlaşmıştı.