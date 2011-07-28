-EMENİKE SATILIK İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike için yurt dışından gelen transfer tekliflerini değerlendirdiğini açıkladı. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Oyuncumuz Emmanuel Chinenye Emenike'nin transferi için yurt dışı kulüplerden teklifler gelmekte olup görüşmelere başlanmıştır'' denildi.