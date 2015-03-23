Emenike, sabaha karşı Milano'ya uçtu

Beşiktaş derbisinde formasını çıkarıp sahayı terk etmeye çalışan Emmanuel Emenike, taraftarlardan büyük tepki topladı. Ancak Nijeryalı futbolcu bu tepkilere rağmen tavrını değiştirmedi. 27 yaşındaki oyuncu, Başkan Aziz Yıldırım'ın net talimatına rağmen izin gününde Milano'ya uçtu.

‘2-3 gün dinlenip döneceğim’

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, milli maç arası nedeniyle takıma 2 günlük izin verdi. Derbi maçta yaşanan krizin ardından Nijeryalı futbolcu, saat 4.30'da Milano'ya gitti.

Habertürk'ün haberine göre; aşta İsmail Kartal ile olmak üzere kimseyle konuşmayan Emenike'nin bu tavrı farklı yorumlara yol açtı.

Emenike'nin yakın çevresine "2-3 gün dinlenip" döneceğim dediği belirtildi

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