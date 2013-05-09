Emenike Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Yeni sezonun transfer çalışmaları için hazırlıklara başlayan Fenerbahçe Yönetimi, Spartak Moskova’da forma giyen eski futbolcusu Emmanuel Emenike ile yeniden anlaştı.



İki yıl önce Karabükspor’dan 9 milyon euroya transfer edilen ve şike sürecinde 10 milyon euroya Rus kulübüne satılan Nijeryalı futbolcu sarı-lacivertli formayı giymek için gün sayıyor.

AMK gazetesinde yer alan habere göre, Sarı-lacivertliler futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı. Rusya’dan ayrılmak isteyen Emenike’de tek pürüz kulübü. Teknik direktör Aykut Kocaman ile Başkan Aziz Yıldırım’ın ısrarla istediği futbolcu için Spartak Moskova’ya resmi teklif götürülüyor. Yönetim bu oyuncu için kulübüne 5 milyon euro önerecek.