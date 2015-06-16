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Spor

'Emenike 14 milyon Euro'ya transfer oldu'

Emenike'nin bu seon sergilediği performans taraftarın tepkisine yol açmıştı

16 Haziran 2015 14:37

Fenerbahçeli Emmanuel Emenike'nin, 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar ekibi Umm Salal'a transfer olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe, 2013 yılında Spartak Moskova'dan aldığı Emenike için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Nijeryalı futbolcu sezon 35 maçta 5 gol attı, 8 asist yaptı.

Sezon içinde taraftarla yaşadığı sorunun ardından kendisine İngiltere'de kulüp aradığı iddia edilen Nijeryalı futbolcu, Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın Umm Salal takımına transfer olduğu belirtildi.

Umm Salal'ın 28 yaşındaki forvet oyuncusu için Fenerbahçe'ye tam 14 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

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