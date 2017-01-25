T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Emel Müftüoğlu’nun paylaşımına tepki

"Burası Silivri'de bir arkadaşıma ait çiftlik evi, benim evim değil…"

25 Ocak 2017 19:45

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, önceki gün Instagram sayfasında evde dolaşan bir ceylanın fotoğrafını paylaştı. Müftüoğlu'nun bu paylaşımı tepki aldı.

Paylaşımı görenler Emel Müftüoğlu'nun evinde ceylan beslediğini düşündü. 

Bazı aktivistleri bu duruma tepki gösterdi ve "O hayvanın yeri ev değil, doğaya daha çok yakışır" mesajları atarak sanatçıya ceylanı doğal ortamına bırakmasını söyledi.

Ceylanı görüntülediği evin kendisinin olmadığını söyleyen Emel Müftüoğlu ise Duymayan Kalmasın programına "Burası Silivri'de bir arkadaşıma ait çiftlik evi, benim evim değil… Hayvanlar evcileşmiş. Evin içinde dolaşıyorlar. Bana 'Doğaya daha çok yakışır' şeklinde mesajlar atıldı ama doğadalar zaten" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

emel müftüoğluceylantepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24