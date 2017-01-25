Emel Müftüoğlu’nun paylaşımına tepki

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, önceki gün Instagram sayfasında evde dolaşan bir ceylanın fotoğrafını paylaştı. Müftüoğlu'nun bu paylaşımı tepki aldı.

Paylaşımı görenler Emel Müftüoğlu'nun evinde ceylan beslediğini düşündü.

Bazı aktivistleri bu duruma tepki gösterdi ve "O hayvanın yeri ev değil, doğaya daha çok yakışır" mesajları atarak sanatçıya ceylanı doğal ortamına bırakmasını söyledi.

Ceylanı görüntülediği evin kendisinin olmadığını söyleyen Emel Müftüoğlu ise Duymayan Kalmasın programına "Burası Silivri'de bir arkadaşıma ait çiftlik evi, benim evim değil… Hayvanlar evcileşmiş. Evin içinde dolaşıyorlar. Bana 'Doğaya daha çok yakışır' şeklinde mesajlar atıldı ama doğadalar zaten" açıklamasını yaptı.