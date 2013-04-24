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Emek'te çıkan yangın protesto edildi

Dün gece Emek Sineması önünde çıkan yangın üzerine sinemaseverler sinemanın önünde buluşarak içeri girmeye çalıştı ve Beyoğlu Belediyesi'nden projenin durdurulmasını talep etti

24 Nisan 2013 00:16

Emek Sineması'nda dün gece çıkan yangın üzerine bir açıklama talep eden sinemaseverler, bu akşam sinemanın önünde buluşarak projenin üstlenicisi Kamer İnşaat ve Beyoğlu Belediyesi'ni protesto etti.

‘Emek Bizim İnisiyatifi’nin çağrısıyla buluşan grup, önce hasarı görmek için sinemaya girmeye çalıştı. Şantiye görevlileri kapıyı açmayı kabul etmedi, bunun üzerine inisiyatif bir basın açıklaması yaparak dün geceki yangın ve inşaatın Halep Pasajı'na verdiği tahribat hakkında resmi bir açıklama talep etti.

Söz alan bir eylemci yangın sırasında binaya girip bilgi almaya çalıştıklarını ancak olay yerinden uzaklaştırıldıklarını ve makinelerine el konulmaya çalışıldığını söyledi. Eylemciler basın açıklamalarında Beyoğlu Belediyesi'ni Kamer İnşaat'ın ruhsatını iptal ederek projeyi durdurmaya çağırdı.

Eylem sonunda şantiyenin kapısını çalarak son bir kez içeriye girmeye çalışan eylemciler kapı açılmayınca 'Emek'ten çıkın kapıları açın', 'Emek'ten çıkın Demirören'i yıkın' 'sloganları eşliğinde dağıldı.

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