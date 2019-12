Emektar stat tarih oldu

Türkiye'nin en modern stadına kavuşmak için gün sayan Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadı yıkıldı. Yaklaşık 60 yıllık stattan sökülen çimler yapımı süren Kadir Has Stadyumu'nun çevre düzenlemesinde, ışıklandırma sistemi ise Bolu Atatürk Stadı'nda değerlendiriliyor.



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve Büyükşehir Belediyesi'nin arsasını sattığı Atatürk Stadı'nın tribünleri tamamen yıkıldı. Stadın arsasını satın alan Multi Turkmall firması, bir süre önce başlattığı yıkım çalışmaları kapsamında stadın yıkım işini büyük ölçüde tamamladı.



Yaklaşık 60 yıl önce inşa edilen emektar stadın çimlerinin söküm işi ise sürüyor. Stat zemininden özel makinelerle kesilip rulo haline getirilen çimler, yapımı süren Kadir Has Stadyumu'na naklediliyor. Yaklaşık 10 bin metrekarelik çim, Kadir Has Stadyumu'nun çevre düzenlemesinde kullanılıyor.



Daha önce Atatürk Stadı'ndan sökülen çimlerin Kadir Has Stadyumu zemininde kullanılacağı açıklanmıştı. Ancak, bu uygulamadan vazgeçildi. Kadir Has Stadyumu zeminine Edirne'nin İpsala İlçesi'nden 1.20 metre eninde ve 11 metre uzunluğunda rulolar halinde getirilen çimler yerleştirilecek.



Yıkılan Atatürk Stadı'nın ışıklandırma sistemleri de Bolu'da değerlendirilecek. Stattan sökülen ışıklandırma sistemleri Bolu Atatürk Anıtı'na nakledilecek.



Atatürk Stadı spor kompleksi içinde kalan Gençlik Spor İl Müdürlüğü hizmet binası ile Atatürk Spor Salonu ve İbrahim Bamyacıoğlu Spor Salonu da kısa sürede yıkılacak.



Büyükşehir Belediyesi'nin arsasını sattığı emektar stadın yerine Multi Turkmall şirketi tarafından otel, alışveriş merkezi ve rezidans inşa edilmesi planlanıyor.



Büyükşehir Belediyesi'nin arsa satışından elde ettiği gelirle yaptırdığı ve Türkiye'nin en modern stadyumu olduğu belirtilen Kadir Has Stadyumu'nun ise yapımı sürüyor.



Türkiye'nin en modern stadyumu olacağı belirtilen Kadir Has Stadyumu'nun Mart ayı başlarında hizmete açılması planlanıyor.