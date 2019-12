Emekliye zam müjdesi

T24 - İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına bu aydan geçerli olmak yüzde 3,59 zam yapılacak. En düşük işçi emekli aylığı yaklaşık 25 lira zamla 720, esnaf emekli aylığı 19 lira zamla 545, çiftçi emekli aylığı 14 lira zamla 387 liraya yükselecek.



Yılın ikinci yarısında emekli aylıklarına yapılacak zammın oranı ve yeni emekli aylıklarının miktarı belli oldu.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, Ocak-Haziran 2010 döneminin 6 aylık enflasyonu yüzde 3,59 olarak saptandı. Bu rakam, aynı zamanda işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yılın ikinci altı ayında yapılacak zam oranına karşılık geliyor.



Buna göre, en düşük işçi emekli aylığı 24,97 lira artışla 695,01’den 719,98 liraya, en düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığı 18,91 lira artışla 526,18’den 545,09 liraya, en düşük Bağ-Kur çiftçi emekli aylığı 13,41 lira artışla 373,37’den 386,78 liraya yükselecek.



Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası gereğince işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık zamlarının altışar aylık dönemlerde olmak üzere her yılın Ocak ve Temmuz aylarında belirlendiğini söyledi.



Geçtiğimiz altı aylık dönemin tüketici fiyatları endeksindeki artışın emeklilere zam olarak verildiğini dile getiren Ergün, TÜİK tarafından yapılan hesaplamalara göre son 6 ayın enflasyonu olarak belirlenen yüzde 3,59’un aynı zamanda temmuz ayı zamları olduğunu ifade etti.





'1 kilo et alınmıyor'



Emekli aylıklarına yüzdeli artış yapılmasını eleştiren Ergün, şöyle konuştu:



"Her zaman ısrarla söyledik ve bir kez daha söylüyoruz, yüzdeli zamlar adaletli, hakkaniyetli bir uygulama olmamaktadır. Düşük aylık alana da yüksek aylık alana da aynı zam oranını uyguladığınızda ortaya daha büyük bir haksızlık çıkıyor. 2 bin lira aylık alana yüzde 3,59’u uygularsanız alacağı zam 71,80 liradır. Ancak taban aylık seviyesine, yani 695 liraya uyguladığınızda 24,97 liralık bir zam ortaya çıkıyor. Durum böyle olunca da taban aylıklarla tavan aylıklar arasındaki makas giderek açılıyor. Yani yüksek maaş alana çok zam ama düşük maaş alana az zam uygulanmış oluyor. Biz bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz."



İşçi emeklilerinin taban aylıkları yüzde 3,59’luk oranla 24,97 TL artarak 719,98 liraya ulaştığını bildiren Ergün, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde taban aylık ise 18,91 lira artarak 545,09 lira olduğunu söyledi. Bağ-Kur çiftçi emeklilerinin taban aylıkları ise 13,41 lira artarak 386,78 lira düzeyine geldiğini ifade eden Ergün, şöyle devam etti:



"Bütün bu rakamların ortaya koyduğu bir gerçek ise emekli aylıklarına yapılan bir aylık zamla, kilosu yeniden 30 lira civarını bulan et ürünlerinden neredeyse bir kilo bile alınamayacak olmasıdır. Emeklinin tek tesellisi uzunca bir süredir ekmek fiyatlarının artmamış olmasıdır. Emekli evine sadece ekmek alabilmektedir. Ama unutulmasın ki bir ülkede ekmek tüketimi artıyor ve ekmek fiyatları da artmıyorsa, bu durum o ülkenin zenginleştiğini değil aksine fakirleştiğini ya da en azından emeklisinin fakirleştiğini gösterir."





'Ekonomi yeniden büyüyor ama...'



Ekonomik göstergelerin ülke ekonomisinin yeniden büyümeye başladığını gösterdiğine işaret eden Ergün, ancak bu büyümenin emeklinin sofrasına yansımadığını savundu. Ergün, aksine emeklinin mutfağının giderek daraldığı öne sürdü.



Bu daralmanın sağlıksız beslenme ve sağlıksız yaşam koşullarını beraberinde getirdiğini dile getiren Ergün, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İşte bu yüzden de hastaneler emeklilerimizle dolup taşıyor. Diğer taraftan et fiyatları sürekli artarken, domatesin kilosu pazarlarda 1,5 liradan satılırken enflasyonun düştüğü yönündeki iddiaları mantığa yatkın iddialar olarak bulmadığımızı da ifade etmek istiyoruz.



Bizi yönetenlerden isteğimiz, ömrümüzün son dönemini huzur içerisinde, kimseye muhtaç olmadan geçirebileceğimiz bir gelir düzeyidir, hakkaniyetli bir milli gelir paylaşımıdır. Emekliyi sadece tüketen, verimsiz bir topluluk gibi gören veya göstermeye çalışanlara da bir çift sözümüz olacaktır: Unutmayınız ki bizim mirasımızı tüketiyorsunuz ve maalesef bize biraz huzuru çok görüyorsunuz."