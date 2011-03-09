-EMEKLİYE ZAM FARKI UYARISI ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin geçmişe dönük zam farkı alacağı bulunduğuna ilişkin davaların henüz bilirkişi aşamasında olduğunu belirterek, ''Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bugüne kadar ödenmiş böyle bir para da bulunmamaktadır. Emeklilerimizin, Yargıtay'da görüşülmekte olan pilot davamızın sonucunu beklemeleri ve bu davanın sonucuna göre hareket etmeleri en doğru yaklaşım olacaktır'' dedi. Ergün, yeni bir davaymış gibi kamuoyuna sunulan ve emeklilerin 2003 ve 2006 yıllarına yönelik zam farkı alacakları bulunduğuna ilişkin davanın, daha önce birçok kez kamuoyuna duyurulduğunu anımsattı. Söz konusu davanın, TÜED Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerinden Nadir Üşekçioğlu tarafından açıldığını ve Ankara 17. İş Mahkemesi'nde 2007/245 esas numarasıyla görülen bu pilot davanın kazanıldığını ifade eden Ergün, ancak davanın, SGK tarafından temyiz edildiğini ve halen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nde 2009/11380 esas numarasıyla görüşülmeye davam edildiğini söyledi. Bu emsal dava mahkemece karara bağlanmasına ve davayı kazanmalarına rağmen, bugün bu konuyu gündeme taşıyanların, o tarihte davanın hukuki ve yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve Yargıtay'ca bozulacağını iddia ettiklerini belirten Ergün, şöyle konuştu: ''Bu kişi ve kuruluşlar bugün de maddi menfaat ve şöhret peşinde koşarak, dün savunduklarının aksini savunur duruma düşmüşlerdir. Geçmişte bu kişi ve kuruluşlara güvenerek çeşitli konularda dava açanlar haklarını kaybettikleri gibi yüklü miktarlarda mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti ödemek zorunda kalmışlardır. Dava açan emeklinin parasını aldığı iddiası tamamen asılsızdır. Bu davanın benzeri olarak birkaç davanın daha açılmış olduğu da bilinmekle beraber, anılan davaların henüz bilirkişi aşamasında oldukları ve Yargıtay'a bu konuda başka bir davanın daha ulaşmadığı da bilinmektedir. Ayrıca SGK tarafından bugüne kadar ödenmiş böyle bir para da bulunmamaktadır. Emeklilerimizin, Yargıtay'da görüşülmekte olan pilot davamızın sonucunu beklemeleri ve bu davanın sonucuna göre hareket etmeleri en doğru yaklaşım olacaktır. Emeklilerimiz dava açmak için acele etmemeli, bizim açtığımız pilot davanın sonuçlanmasını beklemelidir. Davamız Yargıtayca onandığı takdirde, dava dilekçesi örneği internet sitemizde yayınlanacak, ancak dava açmadan bu hakkın bütün emeklilerimize uygulanması için de gerekli çalışmalar başlatılarak, ilgili mercilere derneğimiz tarafından başvurulacaktır. Emeklilerimizin bu konuda, resmi kuruluşlardan ve derneğimizden başka kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmemeleri kendi menfaatleri doğrultusunda olacaktır.''