Emekliye promosyon imzası atıldı

Emeklilere 300 ile 450 lira arasında promosyon verilmesini öngören imza bugün SGK ile Ziraat Bankası arasında atıldı. Sırada diğer kamu bankaları var.

Önümüzdeki günlerde ise diğer kamu bankaları ile SGK arasında imzalar tamamlanacak. Ödemeler mart, nisan, mayıs ayı arasında emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak.

Anlaşma sağlanan bankalar, 3 yıllık dönem için;

Maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira,

Maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira,

Maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödemesi yapacak.