-EMEKLİNİN GÖZÜ KULAĞI SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 12 Haziran genel seçimi öncesi siyasi partilerin seçim bildirgelerinde emeklilere yönelik politikaları değerlendirip, milletvekili adaylarına ve iktidar hedefleyen siyasi partilerin temsilcilerine taleplere ilişkin dosya sunulacak. TÜED Başkanlar Kurulu, dernek genel merkezinde toplanarak emeklilerin gündemindeki konularını değerlendirip, yeni dönem politikalarını belirledi. Başkanlar Kurulunda, gelir ve aylık alanlar arasındaki eşitsizliklerin devam ettiği, ödenmekte olan aylıkların yüzde 90'ının açlık sınırının, genelinin ise yoksulluk sınırının altında kaldığına işaret edilerek, emeklilerin aylıklarını iyileştirecek çözümler getirilmesi gerektiği belirtildi. Sosyal güvenlikte oluşturulan tek çatı sisteminde emeklilerin durumlarının yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu ifade edilen Başkanlar Kurulunda, bu kapsamda alt sınır aylıklarında eşitlik sağlanması talebi öne çıktı. İntibak talebinin karşılanmaması nedeniyle özellikle 2000 öncesi dönemlerde katsayı ve gösterge sistemine göre emekli olanların mağduriyetinin devam ettiğine dikkat çekilen Başkanlar Kurulunda, bu konuda hazırlanan kanun tasarısına sahip çıkılmadığı için emekli aylıklarında genel bir iyileştirmeye gidilemediği vurgulandı. Öneri hazırlanırken, geçmiş haklar güncelleştirilerek kanunun yayımı tarihinden itibaren uygulanması gibi bir özveride de bulunulduğu vurgulanan Başkanlar Kurulunda, siyasi partiler bu konuda göreve davet edildi. 4447 ve 5510 sayılı kanunlarla gelir ve aylıkların artışı sağlıklı bir kritere endekslenmediği için yeni bir haksızlık oluştuğu savunulan Başkanlar Kurulunda, gelir ve aylıkların artışının sağlıklı bir kritere göre belirlenmesi, kalkınmadan emekli aylıklarına refah payı yansıtılması gerektiği kaydedildi. Başkanlar Kurulunda, yüzdeli artışlar yerine seçenekli olarak seyyanen ve yüzdeli zam uygulamasına devam edilmesinin daha adil olacağı vurgulandı. -''EK ÖDEME ORANLARI YÜZDE 8-10'A YÜKSELTİLMELİ''- Vergi iadesinin kaldırılması sonucu, ek ödeme olarak gelir ve aylık alanlara uygulanan yüzde 4-5 oranlarının çok yetersiz kaldığı ifade edilen Başkanlar Kurulunda, 2011 yılı birinci altı ayında 580.55 liranın altında gelir ve aylık alanlara yüzde 5 ek ödeme uygulanırken, 580.55 liranın üzerinde gelir ve aylık alanlara yüzde 4 ek ödeme uygulandığı anımsatıldı. Emeklilerin, harcamalarında temel gıda maddelerine yüzde 8, diğer zorunlu harcamalarına ise yüzde 18'e kadar KDV ödediklerine dikkat çekilen Başkanlar Kurulunda, bu durumda yapılan zamların büyük kısmının vergi olarak geri alındığı, bu haksızlığın giderilmesi için ek ödeme oranlarının yüzde 8-10 aralığına yükseltilmesi gerektiği belirtildi. Emeklilere promosyon konusunda büyük haksızlık yapıldığı ve bankaların korunduğu savunulan Başkanlar Kurulunda, ''Çalışanlara verilen bir hakkın emeklilerden esirgenmesini içimize sindiremiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalarla gerekli olan diyaloğu kurmalı ve zor durumda olan emeklilerimize de promosyon verilmelidir'' görüşü benimsendi. 2002 ve 2006 yıllarına ait uygulamalar ve ilgili mevzuatlar sağlıklı kıyaslanmadığından, emeklilerin hak ettikleri farkların gelir ve aylıklara yansıtılmaması nedeniyle konunun yargıya götürüldüğü anımsatılan Başkanlar Kurulunda, Yargıtay'da karar aşamasında olan fark alacakları konusunu hükümetin iyi analiz ederek, sorunu idari açıdan çözmesinin en doğru yaklaşım olacağı önerisinde bulunuldu. Başkanlar Kurulunda, Genel Sağlık Sigortası uygulaması ile birlikte emeklilerden alınan muayene tutarlarının ödemesinin giderek zorlaştığı da belirtildi. -SAĞLIKTAKİ KATKI PAYLARI- Gelir ve aylıklardan kesilen bu tutarlara yönelik tepki ve itirazların çığ gibi büyüdüğüne işaret edilen Başkanlar Kurulunda, insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmediği bir süreçte, katkı payları ile emeklilerin sağlık haklarının riske edildiği savunuldu. Sağlığın en temel insan hakkı olduğu vurgulanan Başkanlar Kurulunda, bu nedenle, belli gelir grupları ve emeklilerin katkı payından muaf tutulması önerildi. Başkanlar Kurulunda ayrıca, Sağlık Uygulama Tebliğiyle ilaçlara getirilen sınırlandırma ve bazı ilaçların doktor tarafından yazılmasına rağmen, bu ilaçlar listede bulunmadığı için fark ödemesinin eczaneler tarafından alındığı ve bu ayrımcı uygulamanın sona ermesi gerektiği kaydedildi. Türkiye'nin, yaklaşan 12 Haziran milletvekili genel seçimi nedeniyle yeni bir sürece girdiği belirtilen Başkanlar Kurulunda, seçim sürecine ilişkin talepler konusunda şu karar alındı: ''Aslında emeklilerin gözü kulağı partilerin seçim bildirgelerinde olacaktır. Emeklilerin taleplerine nasıl yaklaşıldığı hassasiyetle incelenecektir. Ayrıca bu dönemde, emeklilerin gecikmiş olan haklarının teslim edilmesi beklenmektedir. Emekliyi ikinci planda tutan anlayış artık terk edilmelidir. Sosyal güvenliği geliştiren bir ülke olmalıyız. İnsanca yaşamaya yetecek gelir ve aylıklar ödenmelidir. Sosyal devlet de bunu gerektirmektedir. Bölge milletvekili adaylarına da büyük görevler düşmektedir. Şubeler olarak, bölgemizdeki tüm adaylar ile görüşülerek emeklilerin sorunlarına sahip çıkmaları talep edilecektir. Seçim sürecinde taleplerimizi içeren detaylı dosyalar, milletvekili adaylarına ve iktidar hedefleyen siyasi partilerin temsilcilerine mutlaka sunulacaktır.''