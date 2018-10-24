'Emeklilikte yaşa takılanlar' yasası Meclis'te görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda İyi Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgil verdiği araştırma önergesi kabul edildi. Araştırma önergesine AKP’li milletvekillerinden 135 ret oyu gelirken; CHP, HDP, MHP, İyi Parti’den 145 milletvekili kabul oyu verdi. MHP'nin de desteğiyle önergenin kabul edilmesi 'muhalefetin başarısı' olarak yorumlandı.

Önergenin genel kurulda gündeme alınmasından sonraki süreçte Meclis yeniden komisyon konusunda görüşme yapacak ve oylama gerçekleştirecek.

Önergeyi açıklamak üzere İyi Parti Grubu adına söz alan Muğla Milletvekili Metin Ergun, emeklilikte yaşa takılanların, siyasi polemik konusu olmadığını belirtti.

Bunun bir hak mağduriyeti, hakları gasbedilenlerin haklarının iadesi meselesi olduğunu anlatan Ergun, "Bu vatandaşlar ek bir şey değil, hakları olanı istiyor" dedi.

Ergun, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin kanayan yara, toplumsal sıkıntı olduğunu ve görmezden, duymazdan gelinemeyeceğini kaydetti.

Siyaset kurumu bu haksızlığı ortadan kaldırmaz ise yaranın büyüyeceğini vurgulayan Ergun, "Devlet vatandaşını mağdur etmez, hiçbir kanun geriye yürümez. Kazanılmış haklara dokunulmaz. Devlet bu vatandaşlarımızın haklarını elinden almıştır. İşe başladıkları zamanki şartlarda emekli olmak istiyorlar. Bu bir erken emeklilik değildir. Bu değişiklikle hiç kimse 38 yaşında emekli olmayacaktır, mağdur durumdakilerin yaşları da bu yaşı geçmiştir. Siyaset kurumunun bu vatandaşların elinden aldığı yasal haklarını iade edelim, edelim ki adalet yerini bulsun. Devletin itibarı çalışanına ve emeklisine sağladığı imkanla artar " diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, bu konunun, makuliyet içinde TBMM tarafından çözülmesinin önemine işaret etti.

Bu meselenin 6,3 milyon kişiyi ilgilendirdiğini, bunun ciddi maliyet de getirdiğini belirten Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alacağımız kararın, atacağımız adımın hem insanımızın mağduriyetini gidermeye yönelik hem de ekonomideki, bütçedeki sıkıntıları görerek adım atılmalı, makulu bulmalıyız. Bu konu hiçbir şekilde siyasi polemik, siyasi istismar konusu olmamalı. Ancak bazı partiler, MHP'yi güya köşeye sıkıştırmaya çalışıyor, bu yanlış. Bu konu uzlaşı içinde çözülmeli. İktidarın da bu uzlaşının içinde olması çok iyi olacaktır, çünkü bütçeyi hükümet yönetiyor. Bu çözülmesi gereken bir konudur. Kademeli geçişten kaynaklı sorun var. Araştırma komisyonu yararlı olur, hem kamuya yükü hem istihdam açısından diğer yönleriyle etki analizi yapılmalı. "

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "emeklilikte yaşa takılanlar" denilerek bir hak gaspından söz edildiğine değinerek, "Devlet nedense hak edilmeyen vergi, ceza affını çıkarıyor, kendisinin tahsil etmesi gerekenlere ceza yerine af getiriyor, hak edenlerin hakkını ise gasbetmeye çalışıyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da emeklilikte yaşa takılanların, "Bizim hakkımızı gasbettiniz, geri verin" dediğini, 1999'dan bu yana bu kişilerin mağdur olduğunu anlattı.

Beko, emeklilikte yaşa takılanlara devletin, "Siz çok gençsiniz gidin çalışın.", iş yerlerinin ise "Milyonlarca genç işsiz varken, size iş veremeyiz" dediğini savundu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, kendisinin de "yaşa takılan biri" olduğunu, aktüeryal dengenin bozulduğunu belirterek, sosyal güvenlik şemsiyesi adı altında aktif sigortalıların ödediği primleri, emekli maaşı olarak ödediklerini bildirdi.

Can, Turgut Özal'ın, 1987'de aktüeryal dengenin bozulduğundan bahsederek, "Bunlar SSK'yı batıracaklar." dediğini ve emeklilik için üçüncü şart olarak yaşın getirildiğini anımsattı.

MKE'de çalışırken, yasa gereği 38 yaşındaki ağabeyilerinin istememelerine rağmen, göz yaşlarıyla resen emekli edildiğini anlatan Can, her yıl 80 ile 100 milyar liranın sosyal güvenliğe transfer edildiğini, bunun yatırıma ayrılanın iki katı olduğunu vurguladı.

Can, "Bu memleket, bu devlet, bu imkanlar bizim. Şu an itibarıyla 1 emekliye 1,6 çalışan var. Bunun 1 emekliye 4 çalışan olması lazım" dedi.

Görüşmelerin ardından İYİ Parti'nin grup önerisi, muhalefet partilerinin oylarıyla kabul edildi. Bunun üzerine muhalefet çıkan kararı alkışlarla karşıladı.

''Muhalefet partileri ilk defa birlikte bir iş başardı''

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal TBMM'den çıkan karar hakkında Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Emeklilikte yaşa takılanların sorunların tayin ve tespiti İle ilgili araştırma önergesi AKP oylarına rağmen 4 partinin oyları İle kabul edildi. Muhalefet partileri ilk defa birlikte bir iş başardı." şeklinde bir paylaşımda bulunan Tanal, paylaşımlarına "İktidarın kalesine muhalefet partileri 27 dönem ilk defa gol attı." diye devam etti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, EYT yasasıyla ilgili olarak geçen günlerde şunları söylemişti:

"Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur.

20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı."